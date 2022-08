Informe final de la CGR evidencia irregularidades cometidas por la Municipalidad de Puerto Casado

Corresponde a la administración del periodo 2020-2021, de la ex intendenta Yudyth Ferreira de Medina (ANR). El órgano contralor pudo detectar la falta de entrega del almuerzo escolar y reparación de aulas no ejecutadas en instituciones educativas del distrito. Además, la Municipalidad no realizó publicación en la Dirección de Contrataciones Públicas obras realizadas por un monto de casi G. 3.000 millones. La ex jefa comunal no pudo justificar en su descargo estas irregularidades. Sin embargo, sostuvo que el actual intendente Hilario Adorno, hermano del gobernador José Domingo Adorno, logró retirar el 21 de diciembre del 2021 del Ministerio de Hacienda la suma de G. 2.000 millones, lo que debería también estar en este informe.