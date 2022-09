Gobernador pretende transferir a candidato cartista unos G. 1.000 millones en pleno año electoral

Darío Medina, gobernador de Boquerón negó que sea para financiar la campaña política del candidato a concejal cartista y expresó que es una “coincidencia nomás”.

La intención de este millonario desembolso en pleno año electoral supuestamente es potenciar las huertas de autosustento de las comunidades mayormente nativas y prepararlas para la siembra en temporada de lluvias.

El proyecto del Plan Agrícola 2022-2023 contiene 40 páginas en las cuales se detalla el alcance y supuesto uso que se les dará a los fondos. Incluye la preparación de suelo, compra de semillas, de insecticidas, pagos por horas máquina y demás.

“Para ese proyecto siempre buscamos una comunidad que tenga los papeles al día y justamente es la comunidad Campo Alegre, que tiene como líder a Sinforiano Martínez, pero el plan agrícola es para todo el departamento”, trató de justificarse el gobernador Medina.

Decenas de comunidades fueron beneficiadas, asegura gobernador

Enfatizó que serán 152 las comunidades beneficiadas. “Casualmente, en este caso, el líder es candidato e independientemente a eso tiene el derecho a postularse”, subrayó.

“La Junta es libre de aprobar o no el pedido, pero relacionar una cosa con la otra no es ético”, dijo.

Mientras Medina agiliza y defiende el “proyecto productivo” para entregar dinero a un candidato de su partido en pleno tiempo electoral, en el departamento no se ha entregado todavía el almuerzo y merienda escolar. El año lectivo ya está por terminar y los niños no son prioridad, pues no representan un voto en las urnas.

Igualmente, los caminos terraplenados del Chaco, de la zona del Pilcomayo, no son reparados supuestamente por falta de fondos para combustible. Sin embargo, para este sugestivo proyecto se tiene disponibles G. 1.000 millones.

