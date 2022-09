Intendente de Puerto Casado dice tener asegurado documentos de indígenas para las internas coloradas

La voz del audio, que sería del intendente Hilario Adorno (ANR), hermano del gobernador José Domingo Adorno, está dirigido al presidente de la Ande, Félix Sosa. Le reclama que funcionarios de dicha institución de Puerto Casado procedieron a realizar corte de luz a sus correligionarios y de manera especial a los del sector oficialista del Partido Colorado. Menciona al jefe de campaña del departamento como uno de los afectados por esta decisión.

El intendente, al proseguir su mensaje, reclama al titular de la Ande lo que él cree sería una persecución solo a los del sector oficialista. Menciona además que acababa de llegar de las comunidades indígenas, donde ya habría asegurado las documentaciones de los electores, a fin de asegurar el triunfo de los candidatos colorados del sector de la lista 3 Fuerza Republicana.

Desgrabación del audio

El mensaje del audio dice: “Buenas tarde, disculpe la molestia, angaite aguahe (recién llegué de) comunidad Indígena, después de tres días presidente Félix, ha pe (ese) Plutarco Rojas (funcionario de la Ande), las cinco menos diez de la mañana o corta petei ñande (cortó de uno de nuestros) jefe de campaña, Bernardino Garcete González, ñande gente memete (de toda nuestra gente) o corta la luz ko (en) Puerto Casado pe, presidente”.

Sigue diciendo la voz del audio, pe (ese) Plutarco Rojas, Pedro Román, Guido Quintana, aipota che rendumi, karai (quiero que me escuche señor) presidente como “correligionario”, mbaepa che ahasa la che tava pe, (qué paso yo en mi ciudad) oñemoi che contrape (se pone contra mi)Moon, Cartista memete umia (esos son cartistas), ha aipota presidente che rendumi, ha arahaka ndeve (quiero que me escuche presidente, por eso te envío el) la audio, el afectado la ñande (es nuestro) jefe de campaña.

Prosigue el audio donde la voz atribuida al jefe comunal menciona al presidente de la Ande, que el jefe de campaña es un ex intendente, ex gobernador interino, dos periodos como intendente, tres periodos como concejal departamental, pea (ese es) la Bernardino Garcete González, pea la ñande (ese es nuestro) jefe de campaña, ha ayei (y hace instante) las cinco menos diez de la mañana oho o (fue cortar de) corta Plutarco Rojas, Pedro Román ha (y) Guido Quintana.

Prosigue el audio diciendo, aipota che rendumi Kara i (quiero que me escuche señor) presidente, mi gran amigo Félix, correligionario, como intendente, Che aguahe comunidagui (yo llegue de la comunidad) tres días pe (en), (se refiere a poblaciones indígenas), a armado pama la ñande (esta todo planificado) elector cuera (los), aipeapama chuguiguera la idocumento (ya logre sacar de todos ellos sus documentos) ikatuhaguaicha yareko pe (a fin de tener la) seguridad ñamee hagua (para dar al) la oficialista el día de mañana la voto.

Wiens, para el presidente de la República, para el vicepresidente y al gobernador Mino Adorno, va a ser diputado, a Silvana Fretes que va a ser Gobernadora, ha upea aipota ( y eso quiero) Presidente, aipota che disculpa (quiero que me disculpe), ko ahuagere, oghuage cheve (al llegar me llego), ha opesa cheve, ko oyapoa ko`a gente Ande gua, opersegui la ñande (y esto me pesa, lo que hace la gente de la Ande, que persigue a nuestra) gente Presidente, finaliza diciendo el audio atribuido al intendente, y enviado supuestamente al presidente de la Ande, Félix Sosa.

Versión del Intendente

Al ser consultado sobre la veracidad de este audio, el jefe comunal, primeramente trato de justificar el hecho de que sus correligionarios son perseguidos por funcionarios de la Ande, “si bien es cierto que nuestro jefe de campaña, mantiene una deuda con la institución lo que se objeta es que fueron en horas casi de la madrugada a realizar el corte de luz”, refirió.

Al proseguir la conversación el intendente dijo que dicho audio no le pertenece, negó de forma categórica ser el quien esté hablando, por lo que como es lógico también negó haber enviado al presidente de la Ande, de todas formas la voz que se escucha en el audio es idéntica a la del jefe comunal, y para los pobladores del lugar, no cabe dudas de que en verdad le pertenece.