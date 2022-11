Alto Paraguay: desidia en entrega de cédulas de identidad

Como una total falta de respeto hacia los pobladores de este lejano departamento chaqueño, calificó el profesor Rumildo Portillo, de la localidad de Carmelo Peralta, el actuar del Departamento de Identificaciones. Sucede que las personas aguardaban ansiosas el momento para retirar sus cédulas de identidad después de varios meses de gestión, pero lastimosamente de nuevo no pudieron acceder a este derecho que por ley les corresponde, refirió el educador.

No es la primera vez que la gente de Identificaciones visita Carmelo Peralta. Este año vinieron a hacer un paseo, ya que no son responsables. A muchas personas de nuevo no les trajeron sus cédulas de identidad, mencionó el docente.

Los pobladores dejaron ayer sus trabajos para acudir a retirar sus documentos con la llegada de los funcionarios, pero se encontraron con la sorpresa de que no se les trajo sus cédulas; esto luego de varios meses de espera. “Es una total irresponsabilidad”, remató diciendo Portillo.

Los afectados mencionaron que es una “burla hacia los ciudadanos de bien” que buscan la manera de acceder a la documentación, a fin de cumplir con lo que estipula la ley ante la ausencia del Estado, que no instala en esta región sedes del Departamento de Identificaciones.

Existen casos de personas que iniciaron las gestiones para renovar o acceder por vez primera a la cédula de identidad hace más de un año y hasta la fecha no se les entregan dichos documentos por la desidia de parte del personal de Identificaciones.

Fuerte Olimpo

El personal de Identificaciones que traía las cédulas, luego del conflicto ocurrido en la localidad de Carmelo Peralta, donde numerosas personas no recibieron sus documentos, se trasladó hasta Fuerte Olimpo para entregar las cédulas a los pobladores.

En esta capital departamental sucedió lo mismo, ya que varias personas tampoco pudieron retirar, lo que causó rabia e impotencia, atendiendo a que varios de estos pobladores llegaron de lugares lejanos, como las estancias.

El docente Leonardo Lezcano, también afectado por no poder retirar su cédula de identidad, al tiempo de fustigar esta irresponsabilidad, mencionó que la gente de Identificaciones nunca hace un trabajo planificado. “Vienen desde 780 kilómetros (Asunción), hacen toda una propaganda de que van a entregar los documentos y, sin embargo, no traen nada; es una burla”, mencionó.

La gente va esperanzada a tratar de retirar sus documentos y lo único que hace es tratar de culpar a otro grupo del mismo Departamento de Identificaciones como los posibles responsables de la situación. “Dejen de joder, la gente quiere solución y no solo fotos de cuando realizan las pocas entregas de cédulas para hacer galas en las redes sociales”, dijo el educador.

Carencia de sedes de Identificaciones

En todo el Alto Paraguay no existen oficinas del Departamento de Identificaciones, razón por la cual en algunas ocasiones se organizan jornadas de cedulación en las diferentes comunidades, sobre todo en época de elecciones partidarias, a fin de documentar a los electores.

Una vez que se realiza estos eventos se debe esperar una próxima visita de la gente de Identificaciones, para que puedan traer las cédulas de las personas que hicieron las gestiones en aquella primera oportunidad. Esto por lo general se da en un tiempo de 6 meses e inclusive un año.

Las personas de esta parte del país, atendiendo a lo lejano de sus comunidades de las sedes de Identificaciones más cercanas, no pueden viajar de manera permanente para realizar estos trámites, debido al tremendo costo económico que esto representa y también por la falta de servicios de transporte publico de manera constante.