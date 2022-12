Solicitan intervención de Municipalidad de Puerto Casado

Los concejales afirman que son fieles custodios, contralores de la ejecución de la administración municipal, para lo cual fueron elegidos. Afirman que no pueden ser cómplices del mal manejo de los bienes por parte del intendente Hilario Adorno Mazacotte; por tanto, piden la intervención.

“Hasta la fecha desconocemos en qué se gastaron los recursos recibidos por el intendente”, sostienen los ediles.

Lea más: Intendente de Puerto Casado dice tener asegurado documentos de indígenas para las internas coloradas

La Junta Municipal está integrada por 12 miembros, de los cuales ocho votaron por la aprobación del pedido de intervención de la Municipalidad: Virgilio Chamorro, Ángela Domínguez, Claudio Martínez, Saturnino Ferreira, Emilce Díaz, Laura Díaz y Domingo Vera, todos colorados, a quienes se sumó Félix Cantero, del FG.

Los concejales Stiven Ramos y Óscar Duré (colorados) se obtuvieron de votar, mientras que Mirna Cuevas y María Lourdes Cabrera, ambas de la ANR, votaron por el rechazo a la intervención.

Sinceridad que duele

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del día miércoles, la diputada Rocío Vallejo (PPQ), al hacer uso de la palabra, se refirió a la situación del intendente Hilario Adorno Mazzacote (colorado oficialista). La legisladora sostuvo que hay que destacar su sinceridad, que duele y refleja la corrupción impune. Mencionó que desde la Cámara se solicitó informe al intendente Hilario Adorno sobre qué está haciendo con el dinero de esa comunidad tan necesitada.

Siguió diciendo la parlamentaria que el jefe comunal respondió a la Cámara con una sinceridad que da miedo. Alegó que la Municipalidad tiene 4 cuentas en el Banco Nacional de Fomento y que al 30 de setiembre estas 4 cuentas juntas solamente llegaban a un monto total de G. 1.700.000.

“Solicitamos que el intendente detalle en qué se usa el dinero de la ciudadanía y contesta de una manera sincera”, según la diputada, “que la administración municipal se encuentra actualmente en proceso de adquisición de un sistema contable para informatizar el proceso administrativo y así poder obtener los reportes reales oportunos y veraces”.

“Sin embargo, se remiten los extractos bancarios, es decir que hasta la fecha no puede remitir un informe veraz y real, por lo tanto, el intendente no pude seguir un día más en ese cargo”, mencionó la diputada de Patria Querida.

“Imagínense que a la Cámara de Diputados está diciendo el intendente que no puede informar de marera veraz por carecer de un sistema administrativo, pero les envió los extractos de cuenta de los bancos, no responde en qué gastó el dinero y por qué tiene muy poco dinero, monto que no llega a los G. 2 millones”, continuó diciendo la parlamentaria durante su alocución al plenario.

Lea también: Entregan víveres de la SEN en proselitismo partidario

La diputada cuestiono además la presentación de la rendición de cuentas sobre el uso del Fonacide y otros montos recibidos de parte del Ministerio de Hacienda, enviada por el jefe comunal, alegando que esta presentación no implica que todo esté bien, tal como dice el formulario de la Contraloría General de la República.

La documentación recibida de forma digital satisface solo en su forma a los requerimientos de la CGR, lo que no implica la aprobación de cuentas Fonacide, así que la simple presentación sigue siendo una cuestión que no tiene respuesta en cuanto al fondo, ya que no se conoce su contenido, mencionó.

En este sentido, la parlamentaria fustigó duramente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, por no expedirse y dejar que corra la sanción ficta, por la cual se les prorroga sus mandatos a los intendentes, como el caso del jefe comunal de Casado, que a un año de su mandato está contestando este tipo de barbaridades a la Cámara de Diputados, “en detrimento de una ciudadanía lejana que ni siquiera nos imaginamos todo lo que pasa”, finalizo diciendo la parlamentaria.