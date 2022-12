Nativos pidieron dinero para devolver tortugas robadas en el Refugio Urutaú

Un grupo de nativos ingresó ayer de siesta al refugio de animales silvestres Urutaú, en Filadelfia, de donde sustrajeron 21 tortugas terrestres de patas rojas que estaban en cuarentena en un recinto especial, ya que formaban parte de un programa que busca repoblar su especie. Al descubrirse el hecho, 3 tortugas fueron dejadas atrás y recuperadas. Las otras 18 desparecieron.

“Lastimosamente ingresaron al recinto y lograron llevar 18 tortugas que iban a ser soltadas en el Chaco argentino donde ya están extintas”, lamentó Holger Bergen, dueño del refugio.

“Para ciertos grupos indígenas las tortugas son un manjar y lastimosamente las cocinan vivas (...), las hacen sufrir innecesariamente por tradición y es una lástima que van a tener un terrible final”, añadió.

Agregó que por las investigaciones realizadas saben dónde están las tortugas y que integrantes del grupo que las robó solicitaron dinero para devolverlas, algo a lo cual no accedieron, ya que consideran que eso podría incentivar la práctica de secuestrar ejemplares del refugio para exigir dinero después.

Por eso, dan prácticamente por perdidas a las tortugas. “Sabemos dónde se las llevaron y quieren vendernos nuestros propios animales”, dijo Bergen.

En cuento a la intervención policial, poco o nada pueden hacer dentro de las comunidades indígenas ya que un conjunto de leyes especiales las protege. Un hipotético ingreso policial debe hacerse únicamente bajo venia del líder.

“Esto fue un golpe muy duro, no sabemos cómo vamos proseguir a futuro con el refugio, no sabemos si vale la pena seguir así. Pedimos a la ciudadanía no comprar vida silvestre para no incentivar esta práctica”, finalizó.

Las tortugas de patas rojas

La tortuga terrestre de patas rojas o tortuga morrocoy (Chelonoidis carbonaria) es una especie terrestre nativa de las sabanas y bosques, desde Panamá hasta las Guyanas, Brasil y Paraguay. Normalmente habita en los bosques secos tropicales y en matas de monte. Es muy selectiva en su alimentación. En todos los países de su área de distribución, la mayor amenaza para la supervivencia de las tortugas de patas rojas es la caza excesiva por el hombre.