En Fuerte Olimpo se manifiestan contra presidenta de la Circunscripción Judicial

Los manifestantes comentaron al ministro Alberto Martínez Simón, titular de la Superintendencia de Alto Paraguay, que la jueza Mirian Giménez estaría cometiendo una serie de irregularidades en sus funciones en perjuicio de pobladores de la zona. Entre estas denuncias se menciona que supuestamente la magistrada se apoderó de tierras de manera ilegal.

Entre las denuncias se menciona que la jueza en cuestión se habría apoderado de forma irregular de fracciones de tierra, mencionó Valentina Alves, una de las manifestantes.

Lea más: Conflicto por lindero de propiedad entre menonita y una magistrada termina a balazos en Fuerte Olimpo

Alexander Gallagher, otro manifestante, le dijo al ministro que son varias las denuncias que pesan sobre la presidenta de la Circunscripción Judicial, por supuesto abuso de poder. El manifestante mencionó además que él se desempeña como funcionario del Poder Judicial en Fuerte Olimpo y que sufre persecución laboral por la magistrada.

El ministro Alberto Martínez Simón mencionó a los manifestantes que la Superintendencia a su cargo ya abrió una carpeta investigativa contra la presidenta de la Circunscripción Judicial, referente a las denuncias.

Pidió unificar todas las denuncias para presentar una sola carpeta y agregar al proceso investigativo que existe contra la jueza Mirian Giménez. Señaló que la Corte Suprema de Justicia no avalará ninguna irregularidad, pero que por de pronto la investigada goza de la presunción de inocencia, derecho consagrado para cualquier ciudadano.

La presidenta de la Circunscripción Judicial, por su parte, negó las acusaciones que pesan contra su persona. Mencionó que desconoce los supuestos hechos de abuso de autoridad que denuncian los manifestantes.

“Todas las decisiones que he tomado fueron realizadas dentro de mis atribuciones, como presidenta. De allí que no le agrade al funcionario que realizó la denuncia en contra mía ya no es mi problema”, dijo. Lo desafió a que presente una denuncia formal si es que lo tiene.

Lea también: En el Chaco pobladores sufren más de 72 horas de corte de luz

“Me están atacando con falsas denuncias”, acotó la magistrada.

Añadió que las publicaciones periodísticas en su contra son malintencionadas y que supuestamente estas personas que lo denuncian están pagando a un sector de la prensa.

Finalmente, la jueza dijo que en la fiscalía existe una denuncia en contra del ciudadano menonita Hartmut Sawatzky por alteración del medio ambiente. Es por eso que supuestamente esta persona se tomó contra ella, atendiendo a que el menonita fue uno de los manifestantes.