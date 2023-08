Acueducto no funciona hace 8 meses y MOPC se llama a silencio

FILALDELFIA. Pobladores del Chaco Central siguen esperando una solución efectiva a la falta de agua. El costoso acueducto dejó de operar el 23 de diciembre del año pasado por roturas de caños en la zona de Puerto Casado (Alto Paraguay), y tras 8 meses, aún no fueron reparadas, mientras el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no se ha pronunciado al respecto. Los responsables no dan retorno.