Video: desolador panorama ante crítica sequía en zona del Pilcomayo

Según los pobladores y los ancianos de la comunidad es la segunda vez que ven el Pilcomayo así de seco. La falta de lluvias afecta también la cuenca alta y hace que el agua se vaya agotando en los canales que deben regar las zonas habitadas por pequeños productores y diversas comunidades.

“No llueve por acá; estamos en plena sequía por todas partes. El río también se está secando y afecta a toda la ribera. Esperamos que llueva pronto para que se solucione (...) con la gente de la zona de La Represa, los militares de Pozo Hondo ya les están asistiendo con agua, nosotros tenemos todavía”, dijo el líder de San Agustín, Vicente Román, quien agregó que urge la asistencia alimentaria.

En la zona de la ribera del Pilcomayo, además de comunidades latinas, están instaladas las etnias Manjui, el Pueblo Guaraní y los Nivaclé, sin contar con los pequeños productores los cuales también necesitan agua para dársela de beber a sus animales. “Nos quedan algunos bolsones de agua que están en el río pero no más que eso”, dijeron.

Silencio de las autoridades

Respecto a la respuesta de las autoridades locales, los pobladores alegaron que no hay presencia de los mismos en la zona. “Nadie pregunta nada, menos todavía el nuevo director de la Comisión del Pilcomayo (Darío Medina) no se están movilizando, por lo menos debería venir y ver qué se puede hacer y dar una asistencia, pero hasta ahora no hay ninguna respuesta”, dijo un poblador.

Los mismos agregaron que la única asistencia que recibieron fue de la Armada Paraguaya, que tiene asiento en la zona de Pozo Hondo que es un paso fronterizo, pero si no llueve aseguran que la situación se pondrá peor. “El otro problema es que el ganado necesita agua, así como los pequeños animales y con la sequía los pozos también se secan y genera una mortandad de los peces y el agua que queda es hedionda”, dijeron los moradores.

La ayuda estaría en camino

Sin embargo, en nota con este medio el recién asumido director de la Comisión del Pilcomayo, Darío Medina, negó no estar en contacto con los pobladores y dijo que estuvo por la zona la semana pasada, además agregó estar encaminando una reunión con el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para prestar ayuda, principalmente con camiones cisternas con agua.

“Hace poco con me reuní con los pobladores de la zona y el corte del río se dio en los últimos días (...). La idea es llevarles asistencia con camiones cisternas, principalmente con el acarreo de agua y también alimentos para los pobladores de la zona de Pedro P. Peña y otras localidades”, dijo Medina.

“El río que alimenta el Pilcomayo está con bajo caudal (...) si todo sale bien se podría concretar la ayuda la próxima semana, dependiendo de la disponibilidad de la SEN”, agregó.

Medina también dijo que por otra parte están reactivando los trabajos en los tres lotes adjudicados para la limpieza de canales de río Pilcomayo. “Las máquinas anfibias están profundizando el canal en la embocadura para cuando vengan las aguas (...) el lote dos ya está operativo y faltarían los lotes uno y tres”, dijo.

La idea detrás de dichos trabajos es tener los canales limpios para que el agua pueda ingresar normalmente a territorio paraguayo, como fue en los últimos años, finalizó.