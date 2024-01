Chaco: urgen mejoras del servicio de la ANDE ante frecuentes cortes en verano

El aumento excesivo de la demanda de suministro de energía eléctrica en el Chaco central, que atraviesa una de las etapas de mayor desarrollo industrial, vial y económico de su historia, no es acompañado con el mismo empeño por los sucesivos gobiernos nacionales. Pese a varios acuerdos de cooperación, contadas mejoras en el suministro y el ruidoso proyecto de nuevas líneas de transmisión firmado en marzo del año pasado, lo concreto es que son frecuentes los cortes de energía eléctrica en plenos meses veraniegos.

Lea más: ANDE y Fonplata financiarán nuevas líneas de transmisión para el Chaco paraguayo

Los cortes en Filadelfia se deben a varios factores, como el pico de consumo de energía eléctrica y altas temperaturas que sobrecargan las líneas y transformadores eléctricos, ya que en la zona el suministro eléctrico llega a través de una línea de alta tensión de 220.000 voltios (220 kV) desde Itaipú, pasando por Horqueta y Vallemí hasta Loma Plata, operativa desde 1998.

Una línea de 66 kV se extiende desde Loma Plata a través de Filadelfia hasta Mariscal Estigarribia, a la que la Cooperativa Fernheim se conecta desde 2011.

Actualmente la línea de 220 kV se acerca a su capacidad máxima de 75 megavatios (MW). Superar esta carga provoca caídas en la tensión, lo que resulta en fallas en las subestaciones debido a sus sistemas de protección. En Filadelfia se posee además una planta de energía solar que paralelamente suministra en casos de cortes y emergencias a dependencias como hospitales, hogar de ancianos y escuelas pero no a toda la ciudad.

Proyecto de nueva línea de transmisión

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y el Banco de Desarrollo (Fonplata) suscribieron en marzo del 2023 un contrato de préstamo para la construcción de la Línea de Transmisión 220 kV Villa Hayes–Villa Real–Pozo Colorado–Loma Plata y para realizar el proyecto de una Subestación Pozo Colorado en 220 kV en el Chaco.

El plan implica una inversión total de US$ 126 millones, de los cuales US$ 45 millones serán financiados por Fonplata, US$ 75 millones por la KfW (Banco de Desarrollo Alemán) y US$ 6 millones por la ANDE, de acuerdo con los datos oficiales. El plazo de culminación del proyecto es de hasta 3 años, periodo durante el cual la demanda de energía no se detiene y los problemas por abastecer al 100% continúan.

Reclamo energético de larga data en el Chaco

El desarrollo de la Región Occidental enfrentó desde el principio desafíos titánicos y desde hace varias décadas los habitantes de la región vienen reclamando mayor inversión en el sistema de suministro de energía eléctrica, ya que de ello depende el florecimiento de las industrias en la zona.

Tras varias décadas de evolución, tanto económica como demográfica, el reto, según el sector productivo, sigue siendo garantizar la provisión de energía para sostener el boom económico que experimenta el Chaco.

El Chaco se muestra con gran potencial de desarrollo y la inversión en el rubro energético, según los productores, debe acompañar la demanda de energía creciente también en las áreas urbanas con el aumento del poder adquisitivo y de la reafirmación del sector agroindustrial, rubro principal de todo el departamento. En la región están instaladas plantas de lácteos y frigoríficos, desmotadoras y sistemas de riego relacionados a la horticultura y la ganadería.