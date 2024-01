Pocos casos de dengue en Boquerón

En el Departamento de Boquerón se registra una decena de casos de dengue en lo que transcurrió del 2024. Los profesionales de la salud advierten que además de la fiebre, síntomas como dolores corporales, articulares, dolor de cabeza y enrojecimiento de la piel son signos de alarma para realizar una consulta médica y principalmente no automedicarse ya que podría agravar el cuadro clínico.

Además, el testeo para dengue no se realiza a demanda si no es el médico quien, basándose en criterios clínicos, decide su aplicación. Los factores que pueden influir en la dispersión y aumento de casos son el incremento de lluvias y en consecuencia el control vectorial no efectivo, el inicio del periodo vacacional, con una mayor movilidad o viajes al interior y al exterior del país.