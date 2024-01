Restablecen atención del IPS en hospitales del Chaco

Tras unos días de suspensión de los servicios del seguro del Instituto de Previsión Social (IPS) en los hospitales privados de Loma Plata y Filadelfia, los cuales tercerizan la atención a los aportantes, las consultas, cirugías se restablecieron en las últimas horas.

No se dio a conocer los términos del arreglo entre los hospitales y el ent0,e pero existe una millonaria deuda de por medio, la cual no es saldada en su totalidad por el IPS, y la cual es abonada en una mínima parte para no cortar los servicios.

Lea más: El servicio de IPS fue cortado en Boquerón por millonaria deuda

El fin de semana las atenciones médicas, cirugías y cualquier emergencia fueron suspendidas y derivadas por disposición de hospitales privados del Chaco con los que el Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene un largo historial de deudas cuyo monto casi alcanza los USD 3 millones, según fuentes.

Los asegurados son más de 16.000 y la cifra crece cada año. Un dato no menor es que los mismos siguen aportando aproximadamente G. 10.500 millones al mes.

Constantemente los aportantes deben recolectar firmas y solicitar el abono de la deuda y el restablecimiento de los servicios, que son más que urgentes en la zona. El servicio se restablece pero solo por unos meses por lo que no se descarta que en los próximos meses el servicio nuevamente sufra inconvenientes