Cosecha de granos en riesgo debido a la falta de caminos en el Alto Paraguay

Las zonas donde se ubican estas plantaciones corresponden a Tte. Eligio Montanía y Agua Dulce de Santa María. Una pequeña fracción de la primera zona pertenece al departamento de Boquerón, mientras que la mayor parte se encuentra en Alto Paraguay.

El presidente de la Asociación Agropecuaria de Agua Dulce (APAD), Celso Muxfeldt, dijo que unas 40 mil hectáreas de granos se encuentran en riesgo de pérdida, atendiendo a la situación de los caminos, que están inundados e impiden la llegada de las cosechadoras para iniciar la cosecha, prevista inicialmente para este 15 de abril.

La mayor parte de esta producción, que se encuentra en buen estado de desarrollo, está en Alto Paraguay. De ella, el 50% corresponde a la soja, un 30% al algodón, un15 % al sorgo y un 5% a diferentes cultivos, como el maíz y el sésamo, entre otros, refirió el productor.

Caminos de todo tiempo

Las lluvias siempre son una bendición, sobre todo en el Chaco, pero para acompañar esta bonanza se debe contar con caminos transitables en todo tiempo y con una energía eléctrica de calidad que facilite la instalación de industrias para la industrialización de los productos primarios, dijo Muxfeldt.

“Actualmente, nuestro departamento representa el 1,5% de la producción agrícola a nivel país, con la posibilidad de seguir creciendo y alcanzar el 15%, siempre respetando las leyes ambientales, como lo hemos venido haciendo. Sin embargo, para ello necesitamos inversiones del Estado en la construcción de caminos transitables en todo tiempo”, sostuvo.

La región de Agua Dulce se caracteriza, además, por el desarrollo ganadero. Sin embargo, según el productor, este tipo de producción puede esperar a que mejoren las condiciones climáticas o a que se habiliten los caminos. En cambio, la actividad agrícola no perdona si no existen caminos o industrias, por lo que volvió a reiterar el riesgo de que se pierda toda esta producción de granos en caso de que no se pueda cosechar.

La imposibilidad de trasladar el ganado a los centros frigoríficos podría generar escasez de carne, lo que significaría un aumento en su precio para el consumidor, dijo el ganadero.

Comunidades aisladas

Según el presidente de la APAD, las comunidades aisladas por la falta de caminos en esta parte noroeste de Alto Paraguay son: Santo Domingo, Arco Iris, Aguada Lidia, Tte. Esteban Martínez, Madrejón, Agua Dulce, Lagerenza y Sierra León, todas pertenecientes a este departamento.

En estos lugares, desde hace más de 15 días, solo es posible llegar a bordo de avionetas o helicópteros, sobre todo en casos de emergencia, como la evacuación de personas enfermas o el traslado de mercaderías, mencionó finalmente el productor.