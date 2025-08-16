Festejo anticipado por el Día del Niño en el Alto Paraguay

A pesar de las numerosas necesidades sociales que soporta el departamento, maestros y padres, se encargaron de preparar la fiesta para la alegría de los niños, organizando diversas actividades en las mismas escuelas, algunas durante toda la semana y otras ayer, jueves.

Carmelo Peralta

En esta localidad, ubicada a 650 kilómetros de la capital del país, los festejos se realizaron en la Escuela Carlos Antonio López, gracias a las gestiones de los educadores, quienes lograron obtener la colaboración de numerosas personas solidarias y así prepararon una bulliciosa fiesta para los pequeños.

Entre risas y juegos variados, los niños pasaron el día. No faltaron las golosinas y los regalos, para luego saborear, como cada año, un sabroso asado gracias a la donación de carne vacuna por parte de un ganadero, servido por los propios maestros y padres de familia.

Esta actividad ya es toda una tradición en esta institución educativa, por lo que los niños se preparan de antemano para disfrutar al máximo de las recreaciones, en las que una vez más sobresalieron los juegos traídos para la ocasión, así como el deleite de saborear el famoso “copo de nieve”, para alegría de todos.

El director de la casa de estudios, profesor Rumildo Portillo, al tiempo de destacar el evento, agradeció el apoyo recibido de numerosas personas, quienes una vez más hicieron posible poner de manifiesto la sonrisa de los niños de la comunidad.

Fuerte Olimpo

En esta capital departamental, las celebraciones se realizaron en todas las instituciones educativas, incluso durante toda la semana, a través de eventos deportivos. La escuela San Miguel fue precisamente una de las casas de estudio donde se llevó a cabo una mini olimpiada en diversas disciplinas deportivas, en la que compitieron los niños.

La premiación, incluyendo la elección de la reina del campeonato, se realizó ayer jueves, ocasión en la que también se aprovechó el momento para agasajar a los niños, quienes disfrutaron de una deliciosa merienda servida por los educadores y padres voluntarios que participaron en las actividades.

El profesor Federico Farías, director de la institución, al tiempo de agradecer a los benefactores, destacó el éxito del evento, donde también se logró repartir regalos a los niños. “Realmente reconforta realizar este tipo de actividades, pues la felicidad de los más pequeños no tiene precio”, afirmó finalmente el educador.