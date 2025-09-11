Bomberos y militares controlan incendio forestal en el Chaco

Bomberos y efectivos de las Fuerzas Armadas lograron contener en la madrugada de este jueves un incendio que comenzó ayer por la tarde en una zona boscosa del departamento de Presidente Hayes, en una propiedad de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados.

Según dijo en una entrevista radial hoy el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, un centenar de efectivos militares fueron desplegados ayer para combatir junto a bomberos y personal de la Secretaría de Emergencia Nacional el incendio, que se produjo a la altura del kilómetro 110 de la Ruta Transchaco.

Lea más: Bomberos españoles capacitan en lucha contra incendios forestales en Acahay

El ministro afirmó que el fuego fue sofocado alrededor de la 1:30 de hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Prevención

Agregó que personal y maquinaria del Comando de Ingeniería del Ejército está en camino a la zona del incendio para construir “vías de acceso y cortafuegos” como prevención ante la posibilidad de que un siniestro vuelva a producirse en la zona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ministro González dijo a la 1020 AM que la causa del incendio de ayer aún no ha sido determinada.