Chaqueños exigen servidumbre de paso en caminos privados

La población, donde viven alrededor de 100 familias, pertenece al distrito de Fuerte Olimpo y se ubica a unos 120 kilómetros del casco urbano de la capital departamental, hacia el centro del Chaco. La localidad está rodeada de grandes establecimientos ganaderos y cuenta con un camino público que les permite salir hacia la Ruta Bioceánica u otras comunidades de la zona.

Sin embargo, a la hora de tratar de comunicarse con los pobladores de la zona de Fortín Florida, necesariamente deben transitar por caminos privados dentro de las estancias. En tal sentido, la denuncia formal realizada por este poblador en la sede de la comisaría del lugar hace referencia a la situación poco agradable que deben enfrentar cuando intentan utilizar este camino.

Guardias armados

El mencionado camino se ubica hacia la parte oeste de la comunidad, y a unos 4 kilómetros de la misma comisaría se encuentra instalado un portón con candado, a cuyo costado está ubicada una caseta con guardias privados armados, contratados por los dueños de las tierras. Estos se encargan de anotar los datos de las personas que desean transitar por el lugar.

Según la denuncia realizada por Ramírez, estos guardias exigen documentos de identidad a los pobladores y, en varias oportunidades, los mismos fueron maltratados, al punto de que inclusive se les negó el paso sin que pudieran llegar a su destino, por lo que resignados tuvieron que regresar a sus hogares.

El presidente de la Comisión Vecinal alega que la propia Constitución Nacional garantiza el libre tránsito por el territorio del país y reconoce el derecho de servidumbre de paso, por lo que solicita a los propietarios de estas estancias que cumplan con dichas disposiciones legales en favor de los humildes pobladores.

Según el denunciante, estos guardias en varias ocasiones acusaron a las personas de ser abigeos, situación que en verdad denigra a los pobladores, pues en esta comunidad, a pesar de tratarse de familias humildes, se dedican al trabajo honesto, subrayó, al tiempo de exigir la mediación de las autoridades del Ministerio Público.

En la denuncia presentada en la comisaría, el presidente de la Comisión Vecinal señala a un tal Armando Benítez, gerente de una de las estancias, como responsable de dirigir el actuar de estos guardias privados. En tal sentido, buscamos contactar con el afectado a fin de conocer su versión.

Logramos comunicarnos con él vía WhatsApp, a través de un mensaje en el que le explicamos la existencia de la denuncia y su vinculación en la misma. El aludido respondió solicitando conocer la denuncia específica, por lo que le enviamos copia de la denuncia policial. Sin embargo, a partir de ese momento guardó silencio y simplemente ya no respondió.