Cuidar la casa común, la naturaleza, pide nuncio apostólico en Fuerte Olimpo

El nuncio apostólico se encontraba recorriendo el Alto Paraguay, visitando algunas poblaciones, entre ellas la institución educativa Ñu Apua, que funciona como internado y donde asisten a estudiar niños y jóvenes, hijos de peones de estancias e indígenas del departamento. Se ubica casi en pleno monte chaqueño, a unos 100 km del casco urbano de Fuerte Olimpo.

Lea más: Obispo critica a la Justicia por no castigar a responsables de los incendios forestales en Chovoreca.

En la tarde de ayer, monseñor Turturro llegó a la capital departamental y, luego de visitar la población donde viven las familias de los Chamacocos o Ishir, tuvo a su cargo la celebración religiosa en la Catedral de esta comunidad, erigida en la cima de uno de los cerros menores.

Casa común

“No es la casa de la cual alguno de nosotros pueda adueñarse para utilizarla con sus propias finalidades o intereses; es una casa común, por lo tanto, le pertenece solo a Dios. Nosotros estamos invitados a vivir en esta casa para poder cuidarla", comenzaba diciendo el nuncio apostólico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dijo que Nadie se haga dueño de esta casa. Invitó, por lo tanto, a todos a exhortar y a formar a las nuevas generaciones en un profundo respeto por la naturaleza, por la casa común, por el medio ambiente, ya que es un regalo de Dios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Somos también responsables de cuidar y exigir que nuestras autoridades cumplan con este deber de proteger la naturaleza, para que puedan verdaderamente trabajar en pos de un respeto muy profundo hacia este regalo de la creación, y no usarla ni encauzarla hacia la satisfacción de intereses particulares o de algunas compañías", sostuvo el religioso.

A todos ustedes que tienen la dicha de vivir en este paraíso porque verdaderamente esta región es un paraíso, “tengo la alegría de comunicarles el saludo de paz y la bendición de Su Santidad, el papa León XIV", finalizó diciendo monseñor Vicenzo.

Llave de la ciudad

Antes del inicio de la actividad religiosa, el intendente de esta localidad, Moisés Recalde, hizo entrega al Nuncio de la llave de la ciudad, que lo distingue como ciudadano ilustre, al tiempo de resaltar la importancia de esta visita del representante del Papa en el distrito.

A su vez, al agradecer la distinción, el nuncio dijo que ya pudo visitar casi todo el país y le faltaba llegar a este lejano departamento, por lo cual estaba muy emocionado al hacerlo, ya que pudo encontrar a un pueblo muy comprometido con el proyecto de Dios.

Lea también: Debemos ser capaces de derrotar la corrupción y la impunidad, expresa obispo del Chaco.

“Tenemos que trabajar como sociedad civil y como Iglesia, para que se puedan dar las condiciones para que ustedes sigan viviendo en estas tierras, consiguiendo un trabajo digno. No tienen que buscar otros caminos; deben vivir en su lugar de origen, conservar sus raíces”, dijo monseñor a los presentes.

Para que esto sea posible, les invitó a asegurar las condiciones de una vida digna, el acceso a la salud por sobre todas las cosas, y, por supuesto, las demás necesidades sociales por las que atraviesan de manera diaria.

Al término de la celebración litúrgica, la feligresía católica ofreció un agasajo artístico y un pequeño refrigerio al nuncio, en el local del Centro Juvenil Parroquial, con lo que culminó la breve visita del representante del Papa a esta zona chaqueña.