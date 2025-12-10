Concierto musical a cargo de niños y jóvenes talentosos en Fuerte Olimpo

Unos 75 alumnos, niños y jóvenes de ambos sexos, lograron culminar las actividades del primer año de aprendizaje musical en el Conservatorio. Varios de ellos, debido al talento propio que poseen en lo que se refiere a la ejecución de los diversos instrumentos musicales, lograron sobrepasar dos cursos en un solo año, según mencionó el profesor Óscar Ferreira, director de la institución.

El destacado maestro contratado por la Gobernación se llegó desde la capital del país y prácticamente se radicó en esta capital departamental, para instruir a los alumnos de manera diaria y en horarios diferentes, atendiendo que los niños y jóvenes acuden a las escuelas y colegios de la comunidad.

Inicialmente, las clases musicales se realizaban con unos pocos instrumentos musicales, hasta que en mayo el gobierno departamental invirtió unos G. 65 millones en la compra de numerosos instrumentos, como guitarras, violines, órganos, violonchelo, contrabajo, equipo de batería, entre los más importantes. Situación que atrajo a más alumnos al Conservatorio, donde la enseñanza es de forma gratuita.

Año de sorpresas

El maestro Ferreira dijo que es un año de muchas sorpresas, descubrimiento de talentos y adaptación de manera personal, atendiendo que esta comunidad chaqueña se encuentra bastante alejada de la capital del país. Aun así, el desafío fue realmente gratificante por la gran cantidad de chicos deseosos de aprender.

La realización del concierto denominado Melodías del Pantanal evidencia precisamente estos talentos, ya que en corto tiempo pudimos consolidar el aprendizaje, y los alumnos lo demostraron con la realización de las dos noches de concierto ofrecidas a toda la comunidad.

El próximo año seguiremos con mayor fuerza en las enseñanzas de guitarra clásica, popular y eléctrica, violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano, teclado, ukelele, charango, percusiones, canto, vocalización y coro, además de tener proyectado llegar a otras comunidades del departamento, dijo el músico.

Finalmente, el educador musical dijo estar agradecido a toda la comunidad por creer en su capacidad, y de forma especial al gobernador Arturo Méndez, colorado cartista, por apoyar la cultura, por esa visión y dinamismo de dar oportunidad a niños y jóvenes de aprender algo tan lindo como es la música.