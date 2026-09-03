“Escondiéndose solo se agrandan los problemas”, advierte monseñor Escobar al Gobierno

Monseñor Escobar ofició la celebración litúrgica en la localidad de Puerto Pinasco, en el departamento de Presidente Hayes, jurisdicción que también corresponde al Vicariato Apostólico del Chaco, donde el religioso estuvo trabajando durante más de 13 años.

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La visita pastoral a poblaciones del Chaco es realizada en el marco de su despedida de la gente que lo acogió durante más de una década, antes de viajar a la capital del país, donde deberá asumir su nuevo cargo de obispo auxiliar de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, tras su nombramiento del pasado 28 de agosto por el Santo Padre, papa León XIV.

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Así se refería el religioso a las riquezas existentes en nuestro país, pero que lastimosamente están mal distribuidas. Por eso no alcanza el dinero para mejorar áreas tan sensibles como la salud, la educación y la seguridad social de nuestro pueblo. “Lastimosamente, los médicos deben dejar sus puestos de trabajo y salir a manifestarse para obtener mejoras salariales”, indicó.

Agregó que estos profesionales de blanco, que dedican su vida a curar el cuerpo de las personas, no son reconocidos como se debiera y, cuando salen a reclamar sus justos pedidos, no son escuchados por las autoridades, “pues estos, en lugar de buscar el diálogo, se esconden”.

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Según Escobar, el Gobierno debe ser capaz de iniciar este diálogo con los médicos. “No decimos que se les otorgue en su totalidad las exigencias, pero algo se tiene que hacer, ya que escondiéndose lo único que se logra es agrandar los problemas, siendo las personas de a pie las que sufren a diario las consecuencias”, resaltó.

En otro momento, sostuvo que la gente humilde, como el carnicero, el taxista o el agricultor, no podrá llevar a su hijo o familiar a un hospital privado, porque sencillamente no le alcanza el dinero. “Por eso, las autoridades nacionales deben tomar conciencia de esta grave situación y buscar, a través del diálogo, llegar a un acuerdo que beneficie a todos”.

El religioso dijo que podría estar de acuerdo en elevar algunos impuestos, pero solo si ese dinero se utiliza para fines específicos, como mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellas que viven en la pobreza, y no, por el contrario, para derrocharlo en provecho de bolsillos personales, como se acostumbra a hacer.

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“Se debe hacer un redireccionamiento de los recursos públicos y buscar utilizarlos en la salud, para asegurar que en los hospitales no falten insumos ni medicamentos y que el personal de blanco reciba una buena paga”, pedió monseñor Escobar.

Finalmente, el obispo volvió a recordar a los ciudadanos la importancia de saber elegir a sus autoridades, atendiendo que se aproximan las elecciones municipales, buscando siempre el bien mayor y el mal menor, y no por el contrario, pues los únicos perjudicados serán siempre los ciudadanos.

El nuevo obispo auxiliar de Asunción, en su largo recorrido de despedida por las comunidades del Chaco, deberá llegar a Fuerte Olimpo en la segunda quincena de septiembre, para finalmente participar el día 24 de un aniversario más de la consagración de la catedral de esta capital departamental, donde oficiará la última celebración litúrgica como obispo de este vicariato y luego irá hacia Asunción.