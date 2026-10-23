Puerto Sastre: la protesta venció la burocracia de la Gobernación

Puerto Sastre pertenece al distrito de Carmelo Peralta, en el Alto Paraguay. Está ubicado a unos 650 kilómetros de la capital del país, a orillas del río Paraguay. En el lugar viven alrededor de 800 pobladores, cuya principal fuente de sustento económico es la ganadería en pequeña escala.

Recientemente, varios padres de familia de la escuela Alejo García se manifestaron frente a la institución e impidieron el ingreso de los alumnos, motivo por el cual las clases se suspendieron durante varios días. La situación también afectó a los estudiantes del Colegio Nacional La Esperanza, que funciona en el mismo local.

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Alrededor de 200 niños y jóvenes fueron afectados por la movilización de sus padres, quienes exigían a las autoridades de la Gobernación del Alto Paraguay, a cargo de Arturo Méndez, colorado cartista, que culminaran los trabajos de reparación iniciados en 2025. Pero, por sobre todo, reclamaban la instalación de los sistemas de aire acondicionado para mitigar las altas temperaturas características del Chaco.

Finalmente, tuvo que intervenir el Ministerio Público para ordenar el despeje de los manifestantes, quienes impedían el ingreso a la institución. Sin embargo, pese a esta disposición, las actividades escolares no se reanudaron de inmediato, pues los padres no enviaban a sus hijos a las aulas.

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Compromiso de terminar las reparaciones

Los trabajos de reparación de la institución escolar fueron adjudicados a la empresa Grau S.A., de José Félix Grau, por un monto de G. 1.014.475.205, en el marco del proyecto de aulas modelo que viene implementando la Gobernación en numerosas escuelas públicas del Alto Paraguay.

El profesional señaló que los trabajos propiamente dichos culminaron en febrero de este año y que solo faltaba instalar los equipos de ventilación y los proyectores en las aulas. Esta situación no se podía resolver debido a los trámites burocráticos del Ministerio de Educación y Ciencias y de Contrataciones Públicas para la adquisición de estos equipos.

Ante la prolongada espera y debido a que los alumnos de la escuela y del colegio desarrollaban las clases en un local improvisado de la Gobernación, decidieron, junto con sus maestros, ocupar las aulas en las condiciones en que se encontraban.

Ahora, finalmente, los responsables de la Gobernación consiguieron adquirir los equipos de ventilación y los proyectores, que están siendo instalados en las diferentes aulas.

Una vez que terminen estos trabajos, lo que podría ocurrir a finales de este mes, los obreros de nuestra empresa volverán a intervenir la institución para reparar las paredes dañadas y entregar una obra segura y bien terminada, manifestó el profesional.

Movilización

“Tuvimos que manifestarnos para que finalmente las autoridades de la Gobernación procedieran a culminar los trabajos, pero, por sobre todo, para que lograran adquirir los equipos de ventilación, tan necesarios para que nuestros hijos desarrollen las clases en medio de las altas temperaturas”, expresó Clara Báez, una de las madres de familia.

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Con esto se demuestra que solamente cuando el pueblo se manifiesta logra exigir que las autoridades cumplan con sus compromisos asumidos. Tuvo que pasar casi un año sin que se compraran los acondicionadores de aire, supuestamente por cuestiones administrativas. Sin embargo, apenas nos manifestamos, estos equipos fueron adquiridos rápidamente, señalaron los manifestantes.