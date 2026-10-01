Puerto Sastre: padres toman escuela por falta de respuestas

La medida de fuerza realizada por los padres de familia de la Escuela Básica “Alejo García”, situada en la comunidad de Puerto Sastre del distrito de Carmelo Peralta, comenzó en la mañana de este jueves. Decidieron cerrar el portón de la institución e impedir el ingreso de alumnos y docentes, en reclamo por la paralización de los trabajos de reparación de las aulas.

La directora de la escuela, profesora Magda Jara, dijo que no pueden ingresar a la institución debido a la medida de fuerza realizada por los padres de familia. Mencionó que apoya la decisión tomada por estas personas, atendiendo a que la falta de culminación de los trabajos de reparación hace que resulte muy difícil el desarrollo de las clases.

Lea más: Educación de calidad: inauguran aulas modelo en comunidad chaqueña

La educadora refirió que los trabajos están paralizados desde febrero de este año y que la situación afecta a unos 124 alumnos de la mencionada casa de estudios. Afirmó que la Gobernación, administrada por Federico Arturo Méndez González (ANR-HC), inició en 2025 los trabajos de reparación, con el objetivo de convertir a esta escuela en una institución con aulas modelo.

Falta que se complete lo referente a la colocación de los sistemas de ventilación, como ventiladores o acondicionadores de aire. Atendiendo las altas temperaturas que a diario se registran en el Chaco, se torna bastante difícil poder desarrollar las clases en estas condiciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mismo predio de la escuela, pero en otro pabellón, funciona el Colegio Nacional La Esperanza, con 62 alumnos. Su director, Juan Alfredo Cubillas, dijo que la toma también les impide ingresar para el desarrollo de las clases.

“Al igual que las refacciones que se están realizando en el pabellón perteneciente a la escuela, también se realizan trabajos en nuestro colegio”, refirió. Agregó que desde inicios del año escolar las obras están paralizadas.

Se logró terminar lo referente a los revoques de las paredes, terminación de pisos, colocación de ventanas y puertas, además de los trabajos en el techo, pero no se colocaron los sistemas de ventilación.

El educador dijo que desde mayo de este año hasta el inicio de las vacaciones de julio, tanto el colegio como la escuela trasladaron a sus alumnos a un tinglado perteneciente a la Gobernación hasta tanto terminaran los trabajos en las respectivas instituciones escolares. En ese lapso desarrollaban las clases de manera bastante difícil.

“Lastimosamente, esto no sucedió y, al regreso de las vacaciones, tuvimos que volver a nuestra casa de estudio y ocupar las aulas en las condiciones en las que se encuentran, pero sin los ventiladores o los acondicionadores de aire. Con el calor reinante, es bastante incómodo el desarrollo de las clases”, enfatizó.

Padres de familia critican incumplimiento de promesa

Clara Báez, una de las madres manifestantes, dijo que la protesta se debe al incumplimiento de la promesa realizada por las autoridades de la Gobernación, de que la escuela tendría aulas modelo. Sin embargo, señaló que ya pasó casi un año y todavía no se cuenta con las condiciones prometidas.

“Con este calor intenso es dificilísimo desarrollar las clases en aulas que parecen verdaderos hornos. Es por eso, y para pedir que se nos haga caso, que realizamos esta manifestación”, refirió la mujer, al tiempo de señalar que no levantarán la protesta si no reciben una solución de parte de las autoridades.

La madre de familia fustigó, además, el accionar de las autoridades policiales de la comunidad, quienes supuestamente, como medida de amedrentamiento, les dijeron que debían levantar la manifestación y permitir el desarrollo de las clases. La mujer insistió en que, en estas condiciones, resulta totalmente difícil.

Lea también: Daño ambiental termina convertido en aulas para niños del Chaco

Mariana Galeano, otra madre presente en la manifestación, dijo que ven cómo sufren tanto los niños como los maestros al intentar trabajar en condiciones inhumanas dentro de las aulas, cuyos trabajos de refacción no culminaron.

“Rogamos encarecidamente al gobernador Arturo Méndez, que nos dé una respuesta rápida para que nuestros niños puedan volver a la escuela. Nuestros hijos merecen estudiar en una institución donde se cuente con las condiciones mínimas de seguridad”, expresó Galeano.

También, los manifestantes se están organizando para la compra de ventiladores para las aulas, para lo cual se está realizando una colecta, o sea, la famosa “vaquita”, mencionaron.

Obra con costo millonario

La obra de refacción de aulas y equipamiento fue adjudicada a la empresa del ingeniero José Félix Grau por un monto de G. 1.014.475.205.

Intentamos conocer la versión del gobernador Arturo Méndez sobre la situación y el motivo por el cual no se terminaron los trabajos, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.