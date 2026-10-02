Rompen candados, pero las clases siguen suspendidas en Puerto Sastre

Dando cumplimiento a un mandato del Ministerio Público, efectivos de la Comisaría de Puerto Sastre, comunidad de Carmelo Peralta, procedieron a romper las cadenas que mantenían cerrado el portón de acceso a la Escuela Básica “Alejo García”. Los padres de familia se manifiestan desde el jueves para exigir que terminen los trabajos de reparación del local escolar.

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Un uniformado procedió a dar lectura a la orden del fiscal Fredy Fernández para que los agentes policiales realicen el despeje del acceso principal a la institución educativa a fin de restablecer el orden de manera pacífica y permitir el desarrollo de las clases.

Tras la lectura, de manera inmediata se procedió a cumplir con la disposición, para lo cual uno de los policías tuvo que utilizar un hacha para romper los candados que mantenían cerrado el portón de acceso para que alumnos puedan ingresar a fin de retomar las clases, suspendidas desde el día de ayer.

La localidad de Puerto Sastre pertenece al distrito de Carmelo Peralta y se ubica a unos 670 kilómetros de Asunción, en el departamento de Alto Paraguay. La población del lugar está compuesta por más de 900 habitantes, en su gran mayoría se dedica a la ganadería en pequeña escala.

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Las clases suspendidas como protesta

A pesar de que se logró liberar el portón de acceso a la institución educativa, las clases continúan suspendidas. Esto se debe a que los manifestantes, ubicados a un costado de la escuela, decidieron no enviar a sus hijos al local escolar, en tanto que los maestros resolvieron realizar una protesta de brazos caídos, según manifestó la directora, Magda Jara.

“Consideramos justo el reclamo de estos padres”, aseguró la educadora. Explicó que no se pueden desarrollar las clases en las condiciones en que se encuentran las aulas, debido a los trabajos inconclusos por parte de la empresa constructora adjudicada por la Gobernación de Alto Paraguay, administrada por Arturo Méndez (ANR-HC).

Exigen principalmente que se realice la colocación de los sistemas de ventilación.

Los padres de familia aseguraron que seguirán manifestándose de manera pacífica hasta obtener una respuesta y un compromiso del propio gobernador, Arturo Méndez, de que se realizarán los trabajos complementarios que aún faltan para culminar el proyecto denominado “Aulas Modelos”.

En la escuela Alejo García acuden a estudiar 124 niños, en tanto que en la misma institución también funciona, aunque en otro bloque, el Colegio Nacional La Esperanza, con 62 alumnos. Por lo tanto, esta situación afecta a casi 200 estudiantes.

Gobernador vincula manifestación con la campaña para las elecciones municipales

Para el gobernador Arturo Méndez resulta muy llamativa esta manifestación a escasos días de las elecciones municipales. Dijo que en la comunidad de Puerto Sastre, perteneciente al distrito de Carmelo Peralta, existe una fuerte puja por cargos de concejalía.

En relación con los reclamos realizados por los padres de familia, indicó que los trabajos físicos de la obra están culminados y que existe el compromiso de la empresa adjudicada de volver a realizar un repintado de las paredes, atendiendo a que las aulas fueron utilizadas antes de tiempo..

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Anteriormente conseguimos que tanto los alumnos de la escuela como los del colegio desarrollaran las clases en un tinglado perteneciente a la Gobernación hasta que culminaran los trabajos. Sin embargo, luego del regreso de las vacaciones de julio, de forma extraña volvieron a sus aulas sin que se haya terminado completamente la obra, sobre todo en lo relacionado con el sistema de ventilación y el mobiliario, añadió Méndez.

Trámites burocráticos del MEC

El gobernador insistió en que los trabajos de refacción de las aulas ya culminaron, pero que no se pueden colocar los sistemas de ventilación, como acondicionados de aire y ventiladores, además de los proyectores y equipos mobiliarios, estos últimos sujetos a la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Hasta ahora el MEC no nos da la aprobación para la compra de estos mobiliarios, como las sillas pedagógicas. Es por eso la demora en la culminación de los trabajos. Queremos realizar la terminación total, como ya lo hicimos en otras instituciones públicas del departamento, en el proyecto denominado Aulas Modelos”, mencionó.

El monto de esta licitación supera los G. 1.000 millones. El gobernador indicó que la adjudicación correspondiente al equipamiento mobiliario se realiza en forma separada y que, una vez que el MEC otorgue la autorización, procederán a realizar las compras para ejecutar estos trabajos finales y así entregar las aulas modelos, dijo finalmente.