Decano de Economía insta a acompañar proceso de apertura

Hugo Checo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, realizó un recorrido por las aulas de las carreras de Contabilidad, Administración de Empresas y Economía, con el fin de observar el movimiento y el ambiente en el que se desarrollan nuevamente las clases.

Igualmente, Checo – que reemplaza al exdecano Antonio Rodríguez luego de que éste haya renunciado al cargo – compartió un breve momento con los alumnos para que estos le transmitan sus inquietudes. De la misma forma, instó a los universitarios a que participen y acompañen el proceso que se abrió en la Facultad.

“Nosotros tenemos que estar juntos trabajando, este capítulo debe estar caracterizado por la apertura de ambas partes y la participación de todos más allá de nuestros ideales, nuestras creencias o diferencias. Lo importante aquí, es que sigan estudiando y para eso vamos a trabajar”, declaró Checo.

Reiteró, “nos comprometemos en cumplir con nuestra parte. Ustedes también tiene el compromiso de colaborar para que docentes y alumnos, logremos alcanzar la meta: seguir formando a los mejores profesionales de este país, en este lo que hace a este ámbito”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy