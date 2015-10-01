Docentes de la FADA se acoplan al paro

La Asociación de Docentes de Arquitectura emitió el comunicado el pasado 29 de setiembre, el mismo día en el que se eligió a Ricardo Meyer, ex decano de la dependencia, como nuevo rector interino.

En la nota, los profesores afirman que apoyan y celebran la “valerosa gesta sostenida por los estudiantes de nuestra casa de estudios en el compromiso de transformación de nuestra universidad”.

Los docentes se declararon “en paro activo” hasta que no vean señales de reforma dentro de la Universidad Nacional de Asunción. Esta decisión choca con el pedido hecho por Ricardo Meyer el pasado martes en donde pidió desactivar el paro mencionado.

Finalmente, los docentes de la FADA también rechazan la intervención anunciada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

