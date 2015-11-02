Funcionaria está en dos lugares a la vez

Un caso digno de investigación científica es el de María Teresa Álvarez Irrazábal. De acuerdo a la nómina oficial, la misma cumple funciones como contratada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y también es Docente Investigadora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En el MTESS, Álvarez Irrazábal percibe una remuneración mensual de G. 8.800.000 como consultora técnica del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). En la FADA percibe mensualmente la suma de G. 3.519.400.

Hasta aquí no parece existe problema alguno.

Los problemas comienzan a surgir si se tiene en cuenta que para cumplir las funciones por las que percibe estas sumas en ambas instituciones, Álvarez Irrazábal debería tener la posibilidad de estar dos veces a la semana en dos lugares al mismo tiempo.

Según señalaron desde el departamento de Investigación de la FADA, Álvarez Irrazábal normalmente se encuentra en la casa de estudios los días jueves y viernes, desde tempranas horas de la mañana hasta bien entrada la noche. “Mañana, tarde y noche suele estar por acá esos días”, manifestó la funcionaria a la que ABC Color consultó sobre el horario en el que es posible encontrar a la docente.

Lo llamativo del caso es que esos días también debería estar desde tempranas horas de la mañana cumpliendo funciones en el Ministerio de Trabajo. Así dan cuenta una serie de documentos a los que tuvo acceso a nuestro diario.

En una planilla de marcación de entrada y salida, se observa que la mujer ingresa a cumplir funciones en el SNPP de lunes a viernes a las 07:00 y se retira alrededor de las 17:30 o las 18:00.

De acuerdo a lo que dijeron desde la FADA-UNA, los jueves y viernes Álvarez Irrazábal se encuentra desde temprano en la mañana en la casa de estudios. Pero esos mismos días, marca normalmente entrada y salida en el SNPP. Es decir, básicamente se encuentra en dos lugares al mismo tiempo. Como esto no es físicamente posible, la mujer estaría faltando a alguno de sus dos puestos de trabajo.

En conversación con ABC Color, Álvarez Irrazábal señaló que hasta octubre ella tenía contratos por producto con el SNPP, motivo por el cual en realidad no debía cumplir horario y que en FADA tenía un horario referencial pero que al hacer tutoría su horario en la casa de estudios dependía de lo que los alumnos disponían. “Puedo hacer los sábados, los jueves o los viernes”, señaló.

Manifestó además que recientemente fue nombrada en una dirección del SNPP y que a partir de ahora recién deberá cumplir horario en esta institución, por lo que solicitó permiso en la FADA, permiso que ya le fue concedido por el Consejo Directivo.

“Ese es un sistema un poco arcaico que todos firman. Lastimosamente acá se le hace firmar a todos y si no, no podés cobrar. No tenía luego que cumplir ese horario, a partir de ahora recién. Si no firmás, no cobrás nada. La irregularidad es de toda la institución. Yo misma no estaba de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Si todos tenemos que comer”, apuntó.

Afirmó además que se encuentra trabajando en un sistema de control automatizado para dejar de lado. “Esta es una práctica que se implementó y a mí me sorprendió desde que entré en la institución”, sentenció.

Dijo además que muchas veces existe malicia detrás de la denuncia y que probablemente sea gente que aspira a los cargos y que por ello hacen correr este tipo de informaciones. Finalizó diciendo tener la consciencia tranquila.

juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano