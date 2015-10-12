En sentata pedirán renuncia del Consejo de Economía

Según explicó Pedro Medina, estudiante de Economía en comunicación con ABC Color, la idea salió de una de las delegadas de curso, debido a que desde hace dos semanas están solicitando la renuncia de todos los integrantes del Consejo Directivo por las denuncias que tienen en contra.

Los consejeros son supuestamente apadrinados por el exdecano de la facultad, Dr. Antonio Rodríguez, y por ello solicitan la renovación de la autoridades y que cada estamento tenga la posibilidad de elegir. La convocatoria a la sentata en dicha institución se realizó a las 19:00 de este lunes.

El Dr. Antonio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, había renunciado el 26 de setiembre pasado, el mismo había conseguido puestos y jugosos salarios para sus cinco hijos, Ruth Giovanna Rodríguez Giménez con rubro como administrativa y como docente, percibiendo G. 7.723.447; Andrea Concepción, con cuatro rubros en la Facultad y que además es funcionaria de la Contraloría, percibe G. 18.792.483; Paola Elizabeth, con tres rubros en las filiales de Caacupé y Villa Hayes, también es funcionaria del Poder Judicial y percibe G. 7.182.536.

También fue nombrado Édgar Antonio, quien posee cuatro rubros, y percibe un total de G. 5.585.562; y finalmente José Antonio, quien posee tres rubros, y se embolsa G. 3.579.723. Por ello los fiscales Aldo Cantero y Christian Ortiz habían allanado la facultad e incautado una serie de documentos con relación a la familia del exdecano.

