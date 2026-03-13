Nacionales
13 de marzo de 2026 - 13:41

Horacio Cartes retorna al sanatorio para estudios de control

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Juan Pablo Pino

El expresidente de la República Horacio Cartes acudió nuevamente al sanatorio poco más de una semana después de haber recibido el alta tras una hospitalización en terapia intensiva. Fuentes cercanas al actual líder de la ANR informaron que el regreso al centro médico fue para realizarse unos controles.

Por ABC Color

Horacio Cartes, expresidente de la República y actual titular del Partido Colorado, fue trasladado nuevamente a un sanatorio, 10 días después de haber recibido el alta médica tras su hospitalización en terapia intensiva a finales de febrero.

Fuentes cercanas al exmandatario informaron que el mismo acudió al centro médico para unos estudios de control tras la colocación de un marcapasos permanente.

Cartes fue ingresado a terapia intensiva en dicho hospital privado de Asunción el pasado 26 de febrero, luego sufrir convulsiones mientras se encontraba en su residencia. El 2 de marzo recibió el alta médica con un “estado general sumamente favorable”, según se señaló.

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A pesar del alta, el equipo médico indicó reposo absoluto y controles diarios para monitorear su evolución.

Las primeras fotos tras el alta

En la cuenta oficial de Instagram del expresidente de la República Horacio Cartes fueron publicadas el 10 de marzo pasado las primeras imágenes tras su hospitalización.

Horacio Cartes Santiago Peña Pedro Alliana
Horacio Cartes, Santiago Peña y Pedro Alliana.

En las fotos se lo veía con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, con quienes mantuvo una “reunión de trabajo”, según se informó.

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