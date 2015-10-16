Repudian apoyo a Consejo de Economía UNA

Por 159 votos contra 37, y 3 votos nulos, una amplia mayoría de los docentes escalafonados manifestó su apoyo en un referéndum a los miembros que ejercen la representación Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas.

Este resultado causó la reacción del los alumnos de esa casa de estudios, quienes solicitan la renuncia de todos los miembros del consejo, por lo que centenares de estudiantes bloquearon media calzada de la avenida Eusebio Ayala, como medida de protesta.

Según argumentan los alumnos, los consejeros son supuestamente apadrinados por el exdecano de la facultad, Dr. Antonio Rodríguez, y por ello solicitan la renovación de la autoridades y que cada estamento tenga la posibilidad de elegir.

El Dr. Antonio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, había renunciado el 26 de setiembre pasado, el mismo había conseguido puestos y jugosos salarios para sus cinco hijos, Ruth Giovanna Rodríguez Giménez con rubro como administrativa y como docente, percibiendo G. 7.723.447; Andrea Concepción, con cuatro rubros en la Facultad y que además es funcionaria de la Contraloría, percibe G. 18.792.483; Paola Elizabeth, con tres rubros en las filiales de Caacupé y Villa Hayes, también es funcionaria del Poder Judicial y percibe G. 7.182.536.

