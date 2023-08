Faltan especialistas en trasplante

El 12 de setiembre se recuerda el Día Nacional del Trasplante de Órganos en Paraguay, iniciativa que surgió en 1992, cuando un médico que perdió la vida pidió previamente a sus familiares que donaran sus órganos.

Fue la primera vez que en el país se hacía una donación cadavérica para extraer los órganos, dijo el doctor Hugo Espinoza a ABC Color.

“La persona fallecida fue un médico en pleno auge de su carrera y él decía a su familia que si alguna vez le pasaba y le hablaban los médicos de la donación de órganos que acepten, por eso es significativo como hecho”, recordó.

Espinoza expresó que el tema no es tan simple, ya que se debe tener el consentimiento del donante y de los familiares. Señaló que la inscripción como donantes de órganos facilita la labor de los médicos para con los familiares.

“Hay que entender que la gente se inscriba como donante de órgano es una forma de que yo me haga partícipe inscribiéndome, pero eso no tiene incidencia importante excepto en los familiares, eso no quiere decir que el que se inscriba como donante va a fallecer. En un momento dado, ese documento puede ser un elemento facilitador cuando uno se entreviste con la familia, tiene una anticipación de la voluntad y la conversación es con otro tono”, expresó.

Agregó además que difícilmente se pueda convencer a todos de la importancia de donar órganos, por lo que se debe buscar mecanismos para que los mismos pierdan miedo. “Tenemos que enteder que no podemos alterar el libre albedrío de las personas, estamos contentos que hay más gente que dona, pero sería ilusorio creer que todos donen”, agregó.

El doctor Hugo Espinoza expresó que en el INAT hay solo cuatro médicos especializados en el trasplante de órganos y que en el país hay más profesionales, pero que no abastecen las necesidades.

“Nosotros somos cuatro médicos nomás (...) Ninguno de los médicos que se recibe está capacitado para aportar en este tema, excepto que se forme como cirujano, como anestesista, como coordinador de trasplante, como gestor en la administracion pública u hospitalaria, son todas disciplinas especializadas. Un médico que se recibe no es pediatra al recibirse, tiene que tener una especialización”, comentó.

La especialización en trasplante de órganos dura entre tres y cuatro años, luego de culminar la carrera de medicina, por lo que lleva su tiempo formar a los profesionales. Sin embargo, la INAT trabaja para capacitar a los médicos enviándoles a España.

“Hay que formar gente, porque es un tema nuevo, hemos formado enfermeras, médicos, tenemos portavoces en el interior, ahora estamos preparando tres a cuatro personas que vayan a España, porque ese es nuestro problema, el recurso humano, no es que yo le diga al ministro de Salud necesito dos o tres médicos”, resaltó.

Espinoza dijo además que existe una necesidad de capacitar formalmente sobre el tema a jóvenes en colegios y escuelas, pero de manera constante, en forma conjunta con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Salud.

Espinoza comentó que estuvieron gestionando en Ciudad del Este la posiblidad de disponer del corazón de una menor con muerte cerebral. No pudieron acceder al mismo por cuestiones judiciales y la oposición de los familiares.

“No es solo una cuestión legal sino la oposición de los familiares. Recibimos la denuncia, coordinamos desde Asunción, no nos fuimos, no había gran posiblidad de donación, pero estuvimos allí con los médicos formados con nosotros y a través de ellos contactamos con la familia que tenía una idea clara de no donar”, comentó.

El miércoles 12 de setiembre se realizarán varios actos para recordar el Día Nacional del Trasplante de Órganos en Paraguay.

El doctor Espinoza expresó que a tempranas horas estarán en el IPS y luego se trasladarán cerca de las 11:00 al Panteón de los Héroes, donde habilitarán una mesa para inscribir a todos los que deseen ser donantes de órganos.

Señaló que en esa oportunidad tanto el ministro de Salud, Antonio Arbo, como el presidente de la República, Federico Franco, se inscribirán a fin de motivar a la ciudadanía a hacer lo mismo.

Los requisitos para inscribirse como donantes son ser mayor de edad y no tener problemas mentales; el estado de salud se evalúa posteriormente por los médicos, quienes deciden si el paciente puede o no donar sus órganos.

Para saber más sobre la donación de órganos, se puede comunicar al 286-337.