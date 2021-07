Fiscala niega vínculo con "Cucho" Cabaña

Tras la detención de “Cucho”, saltaron nombres de políticos y autoridades de diversas instituciones que supuestamente eran financiados por el mismo. En el caso de la fiscala Estela Ramírez surgieron rumores de que mantendría una relación sentimental con el hoy privado de su libertad.

“No tengo ningún tipo de vínculo con este señor, no sé de dónde sacaron la información. Ciertamente vivimos en el mismo barrio, pero nuestras familias no se frecuentan. Hace 43 años que mis padres viven en el barrio Remansito. Yo hace 35 años que vivo con ellos en la misma casa; no es una mansión como publicaron algunos medios de comunicación”, aseveró Ramírez.

La fiscala resaltó que el único bien que posee es un automóvil Kia Río, que está pagando a cuotas. Manifestó que, hasta el momento, desembolsó por 21 meses -de 48- US$ 360 mensuales.

Presentó una factura de la firma concesionaria Garden Automotores, de donde retiró financiado el rodado. “Es el único bien que tengo. No poseo inmuebles en el país ni fuera del territorio nacional”, expresó.

La información supuestamente surgió del entorno policial, en represalia por los operativos que realizó en la comisaría 1ª, donde varios agentes fueron detenidos y están procesados.

