Fiscalía confiscó documentos

Tras casi once horas de trabajo, la comitiva fiscal finalmente se retiró poco antes de la 1:00 de la casa de estudios, llevándose consigo legajos de todas las oficinas administrativas que permanecieron lacradas tras el anuncio de intervención, informó Víctor Ruiz, periodista de ABC Color.

La fiscal Liliana Alcaraz informó que aproximadamente desde las 14:00 del jueves se trabajó en la búsqueda y recopilación de documentos concernientes a las denuncias que recibió la fiscalía, sobre supuestas irregularidades. Precisó que entre las denuncias figura la de una supuesta filial de la Facultad en Santaní, departamento de San Pedro, y en ese sentido sostuvo que confiscaron datos y documentos pertenecientes a al personal administrativo y docente asignado a dicha sede.

“Planillas de asistencia, rubros, si es que fueron comisionados, porque no existe en la práctica esa filial”, expuso. El ahora exdecano de Odontología, Rubén Di Tore Aquino, acompañó a la comitiva de la Fiscalía durante la recopilación de información de la Facultad. A la salida, alrededor de 200 estudiantes celebraron bulliciosamente el fin del procedimiento y a gritos pedían que Di Tore Aquino vaya preso a Tacumbú.