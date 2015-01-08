Gente poderosa tras muerte de abogada

Malvivientes irrumpieron en el estudio de Gilda Burgstaller, abogada de Leidy González, hallada muerta en 2014. Esto fue motivo suficiente para que la jurista dé a conocer una cara desconocida de la fallecida. La relacionó inclusive con lavado de dinero.

Leidy González González, abogada de 29 años, fue hallada muerta a raíz de un disparo en la cabeza, el pasado 11 de diciembre en su casa de la ciudad de Fernando de la Mora, zona Norte. La mujer estaba embarazada de seis meses y llevaba un año de casada. Además, pugnaba por el cargo de defensora penal de la capital. Es decir, era la última persona de la que podría esperarse que cometiera un suicidio.

La mujer era cliente de Burgstaller, quien tras el robo que sufrió hace algunos días dio a conocer un lado de González que podría dar un giro a la investigación, que inclusive hace dudar de que se haya tratado de un suicidio. En entrevista con Radio Canal 100, la profesional contó que su cliente manejaba casi US$ 1 millón de diferentes clientes y que es probable que haya prestado su nombre para blanquear ese dinero. Tenía pagarés de sumas impresionantes, dijo.

Afortunadamente, las personas que irrumpieron en su oficina no lograron apoderarse de ningún documento, ya que todo fue entregado a la fiscalía, dijo Burgstaller.

“Entraron y tocaron discos duros, grabaciones, celulares y algunos documentos. Lo relaciono directamente con el caso de Leidy por la forma en que se produjo. El poco dinero que había no llevaron”, comentó. Agregó que le llamó la atención que las puertas no estaban violentadas y que el circuito cerrado de la oficina fue cortado.

Acto seguido, la abogada se refirió específicamente al caso de la fallecida. Contó que se habló de que el supuesto suicidio se cometió debido a una presión muy grande.

“Para mí, no se hicieron los estudios del gran monto que había al lado de la casa (de la fallecida), también había cables cortados y eso no llamó la atención (…) Hay documentos demasiado importantes de esta chica. No hizo por un simple hecho que debía (dinero), es muy profundo esto”, manifestó.

La mujer tenía que pagar US$ 900.000 el día 10 de diciembre y falleció el día 9, según se maneja. “Hay pagarés desde el mes de octubre que no le pagaban a ella. Estuvo con un senador un día antes”, dijo.

El legislador habría sido del Partido Liberal, sondeó. El día de su muerte acudió a una finaciera, lo que muestra la desesperación que tenía por obtener dinero. Dijo que González se dedicaba a hacer préstamos y a manejar grandes cantidades de dinero de muchos de sus clientes dentro de su empresa de Sociedad Anónima, entre los que había gente muy poderosa, detalló.

“Son sumas siderales, los documentos están en manos del fiscal. Hay muchas cosas más que no voy a decir todavía”, manifestó Burgstaller. La abogada se animó a decir que se pudo haber tratado inclusive de un suicidio asistido, dado que inclusive habría sido amenazada.

“Ella tenía amigos muy arriba. Muy poderosos. Estaba protegida por gente de mucho poder. Al mismo tiempo manejaba dinero de algunos de sus clientes. Lastimosamente no supo manejar y se le fue de las manos”, dijo.

“Pudo haber ayudado a blanquear capitales”, agregó.