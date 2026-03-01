Sole Núñez apunta contra el modelo oficialista: “No estamos condenados a esta desidia”

La principal candidata opositora por la Alianza Unidos por Asunción, Soledad Núñez, afirmó que las condiciones están dadas para un cambio político en la capital en las elecciones municipales de octubre.

Tras más de un año y medio recorriendo los 69 barrios, aseguró que percibe un hartazgo ciudadano que trasciende colores partidarios. “La gente te dice: ‘Ya no quiero votar el color, quiero el cambio que Asunción necesita’”, expresó.

Para la postulante, la contienda no será entre derecha e izquierda, ni entre el Partido Colorado y la oposición, sino entre “una Asunción que queremos que funcione y la Asunción plagada de corrupción e ineficiencia”.

No obstante, advirtió que no hay espacio para la ingenuidad. “Hay mucho trabajo por delante”, sostuvo.

Lea más: Soledad Núñez: “Asunción no está condenada al caos, vamos a jubilar al modelo perimido”

La clave: mayoría en la Junta Municipal

Núñez remarcó que no solo apunta a ganar la intendencia, sino también a construir mayoría en la Junta Municipal para impulsar reformas estructurales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Criticó que históricamente la oposición definiera candidaturas a destiempo, lo que —según dijo— terminó costando elecciones. En ese sentido, destacó los procesos internos abiertos en sectores como el Partido Liberal Radical Auténtico, que por primera vez habilitó listas con participación de independientes.

También valoró la articulación de partidos y movimientos dentro del denominado “tercer espacio”, al considerar que puede evitar la atomización del voto y fortalecer una eventual gobernabilidad.

Lea más: Celeste Amarilla: “Creo que Soledad Núñez es la próxima intendenta”

“No estoy afiliada y eso me da amplitud”

La candidata recordó que no está afiliada a ningún partido y que su trayectoria independiente le permite conectar con distintos sectores sociales y franjas etarias.

Aseguró que su campaña no se limita a visitas protocolares, sino que sistematiza datos y mantiene contacto con vecinos a través de redes sociales. “Estamos saliendo de la burbuja política para escuchar lo que realmente pasa en la calle”, afirmó.

Núñez insistió en que su candidatura responde a un “dolor profundo” por la situación de la capital, pero también a la convicción de que existe un camino técnico para revertirla.

Lea más: Sole Núñez, candidata: defienden acuerdo, pero admiten que el mecanismo “no es perfecto”

Orden sin excusas y fin de la “anarquía urbana”

En su diagnóstico, describió a Asunción como una ciudad “a la deriva”, con espacios públicos abandonados, cables a baja altura y obras paralizadas.

Sostuvo que muchas mejoras no requieren grandes recursos, sino gestión y articulación con comisiones vecinales y el sector privado. “Es desidia y negligencia administrativa”, afirmó.

En cuanto a infraestructura mayor, reconoció que obras como el desagüe pluvial requieren financiamiento, pero cuestionó el manejo de la deuda municipal y la paralización de proyectos financiados con bonos.

Propuso ordenar las finanzas, incrementar ingresos corrientes mediante una mejor administración del suelo urbano y aplicar instrumentos de captura de plusvalía, citando experiencias en ciudades como Curitiba, Medellín y Ciudad de México.

“Es gastar menos, gastar mejor y tener más ingresos”, resumió.

Críticas al oficialismo y llamado al voto de confianza

Sin mencionarlo directamente, Núñez apuntó contra el equipo del actual intendente, identificado con el oficialismo colorado, al que responsabilizó por el endeudamiento y el deterioro urbano.

“Si es más de lo mismo, es el mismo modelo que nos dejó la ciudad como la tenemos”, lanzó.

La candidata aseguró que su principal garantía es no deber favores políticos. “No le debo nada a nadie. La mínima intención de traicionar la confianza de la gente no va a gozar de mi confianza”, afirmó.

Finalmente, pidió a los asuncenos “una oportunidad” para demostrar que es posible una gestión pública íntegra y eficiente. “Si seguimos eligiendo a los mismos, nada va a cambiar. La decisión es clara: más de lo mismo o animarnos a algo diferente”, concluyó.