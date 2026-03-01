Video: intensa granizada azotó Mayor Otaño y causó daños en cultivos

Una intensa granizada se registró durante la tarde de este domingo 1 de marzo en Mayor Otaño, donde grandes piedras de hielo cayeron durante varios minutos, en medio de una fuerte tormenta.

Las imágenes compartidas por pobladores muestran patios y cultivos completamente cubiertos de blanco, en una escena poco habitual que generó preocupación entre los vecinos.

El usuario Anthony Páez difundió un video del momento de mayor intensidad del fenómeno meteorológico, señalando que la “abundante caída de granizo causó daños en plantaciones de mandioca”.

Daños en cultivos y techos livianos

Si bien hasta el momento no se reportaron personas heridas, vecinos indicaron que algunos cultivos habrían sufrido pérdidas importantes, especialmente sembradíos de mandioca.

También mencionaron posibles daños en techos livianos debido al fuerte impacto del granizo, aunque aún no se cuenta con un informe oficial sobre la magnitud total de las afectaciones.