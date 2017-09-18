La regla para el MEC: “papá, mamá, hijitos”

“Quería decirle que el Ministerio de Educación se basa en el artículo 52 de la Constitución Nacional, de una familia tradicional, con valores tradicionales y con papá, mamá e hijitos; es mi opinión personal también y naturalmente nosotros respetamos las opciones diferentes, pero no las vamos a inculcar en las escuelas públicas”, remarcó el ministro desde Mburuvicha Róga.

Afirmó que la discusión se encendió por la difusión de materiales que hablaban de que el “género es una construcción social”. Estos folletos, según explicó, se publicaron porque “en el gobierno anterior hubo un convenio con la organización Somos Gay y la Dirección de Educación Permanente; eso generó unos materiales en su época y quedaron vigentes, y hoy teníamos algunos de esos materiales en la página web. Por tanto, el MEC ordenó bajarlos y revisarlos porque hay una frase que es la que genera todo el problema”.

“Yo tengo una obligación del mismo rango constitucional de incluir en mis escuelas a todos, es decir, que el sistema educativo no puede excluir a nadie (...) Respetar la diversidad, pero eso no quiere decir inculcar una ideología de género”, insistió el ministro, quien dijo que ya aclaró esto a las organizaciones profamilia, pero a lo mejor “al calor del clima electoral hay alguna distorsión sobre el tema”.