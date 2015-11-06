“No es meningitis”, aclara directora de Vigilancia

Este viernes se viralizó a través de las redes sociales la información de que Nathalia María González Santacruz (24) habría fallecido por una infección derivada de un tatuaje, sin embargo, sus familiares -entre ellos el Dr. Jorge González, médico de profesión y quien la trató- aclararon que la muerte se produjo por una sepsis meningocócica, es decir, una septicemia (infección generalizada). Antes, una persona que se identificó como tía de la joven, en otro mensaje que corrió, sobre todo en el WhatsApp, relacionó la muerte a una meningitis.

"No es meningitis. Es una sepsis con meningococo. El germen es el mismo que produce la meningitis pero en este caso produjo sepsis (septicemia)", aclaró la doctora Agueda Cabello, directora de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. De esta manera sostuvo que no habría por qué alarmarse ante este caso.

Cabello sostuvo, en base a los informes que le llegaron, inicialmente se pensó que la causa de su sepsis era un germen que se adquiere por la piel, específicamente estafilococo. No obstante, acotó que : "hoy llegó el resultado del hemocultivo y dice que la sepsis fue por meningococo, que es un germen que se adquiere por vía respiratoria", explicó la profesional, en comunicación con ABC Color.

Agregó que el siguiente paso será averiguar si la joven tenía algún antecedente de alguna otitis crónica o algún cuadro respiratorio que pudo haber influido.

El último boletín epidemiológico de la Dirección de Vigilancia de la Salud en referencia a la meningitis da cuenta de que durante el año 2014 el total de las notificaciones fue de 735 casos, de los cuales se han cerrado como Meningitis 504 casos, siendo más frecuentes las compatibles con etiología viral (69%), seguidas de las bacterianas (25%). El estreptococo pneumoniae fue el agente etiológico bacteriano más frecuentemente identificado (45%), seguido del Staphylococcus aureus (15%). Entre los agentes virales el Enterovirus fue el más frecuente (24/28 casos confirmados).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50% de los casos no tratados.

"Hay diferentes bacterias causantes de meningitis. Neisseria meningitidis es una de ellas, y puede causar grandes epidemias. Se han identificado 12 serogrupos de Neisseria meningitidis, cinco de los cuales (A, B, C, W135 y X) pueden causar epidemias. La distribución geográfica y el potencial epidémico varía según el serogrupo", señala el organismo internacional.