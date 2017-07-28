El ¿lapsus? fascista de Peña

“La fórmula es simple: Dios, patria y familia“, tuiteó el precandidato por el oficialismo colorado, Santiago Peña, anoche, luego de la inauguración de su PC. Cuando los internautas empezaron a cuestionar el contenido fascista de esta publicación, el tuit fue eliminado, sin ninguna explicación.

Pero claro, borrar hoy un tuit y pretender que con eso desaparezca de internet es absurdo. Otros tuiteros se encargaron de hacer captura de pantalla y difundir la frase que estaba siempre en boca de dictadores como Benito Mussolini, en Italia, o su variante falangista en España (Dios, patria y hogar) y evocaba también dictaduras militares latinoamericanas como la chilena y la argentina.

Las críticas en la red social del pajarito fueron también para los asesores de comunicación de Peña:

Por favor el tuit borrado de Santi, nadie quiere un presidente pererí. Quien lo que le asesora a este muñeco de torta?! pic.twitter.com/Sr7rP5CTcW — Jorge Lin (@jorgelin_) July 28, 2017

“El desafío está delante nuestro, salgamos a trabajar (...) No nos podemos equivocar si seguimos una regla simple: Dios, la patria y la familia. Entendiendo que el partido es nuestra familia también, porque somos amigos y hermanos", declaró también Peña durante un momento de su discurso en la inauguración.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El fascismo es una corriente ideológica totalitaria centrada en un gran nacionalismo, de inspiración radical. En nuestro país, el Partido Blanco es el único que se identifica abiertamente con las ideologías políticas del fascismo.