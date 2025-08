Pobladores de Ricardo Brugada amenazan con cerrar calle al MOPC

Las obras de la Costanera en la capital han avanzado sobre sus casas sin que se les notificara, según denuncian pobladores del barrio Ricardo Brugada, más conocido como Chacarita, en la zona del cauce Perú.

Édgar Recalde, uno de los afectados, manifestó a ABC Color que empezaron a cargar arena sobre las precarias viviendas desde aproximadamente dos semanas, sin previo aviso ni conversación entre las partes.

Recalde expresó que las aproximadamente 100 familias debieron abandonar sus hogares por la crecida del río Paraguay, y ante el avance de estas obras ya no podrán volver. Indicó que no hubo ningún tipo de conversación ni acuerdo para alguna reubicación y que llevan varios días tratando de hablar con alguna autoridad de la Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“Pedimos audiencia con el ministro del MOPC, tratamos de hablar con el intendente, pero nos dicen que está de viaje. Se pasan la pelota con las responsabilidades. Montamos una carpa en la Costanera. Nos dijeron que el arquitecto encargado de las obras está por acá, pero nunca le encontramos”, relató el poblador.

Finalmente, Recalde añadió que si no logran por los medios convencionales hablar con alguna autoridad, cerrarán la calle del MOPC como medida de fuerza.

El ingeniero Pedro Cardozo, del MOPC, afirmó que el mencionado relleno es principalmente un proyecto municipal, por lo que estas cuestiones se encuentran a cargo del arquitecto José Ávalos, director de la obras de la franja costera del área municipal. “Esa es una zona despejada por el barrio San Francisco en la que ya la gente fue a sus viviendas”, aseguró.

“Además, yo estoy enterado de una reunión que se tuvo antes del relleno en la cual acordaron con los vecinos, que tenían su casa en la zona, con la Municipalidad”, comentó.

En cuanto a que no hubo ninguna notificación, respondió que es una “mentira de punta a punta”. “Yo casi todos los días estoy en la zona. Aparte, hace casi 10 años que estamos trabajando en la avenida Costanera, y siempre hemos acordado con ellos antes de avanzar un centímetro, sin plantearles que es un terreno municipal, pensando en el derecho que tienen todos de tener una tierra”, manifestó.

Por otra parte, señaló que siempre para actuar han tenido un plan de comunicación. “Hace 10 días que nosotros paramos nuestro relleno justamente para no asustar a la gente, y explicarles bien que no les va a afectar eso, sino que será beneficiosa para que cuando llueva no se inunde el barrio. En cuanto a la Municipalidad, hace ocho días otra vez que comenzaron (el relleno) después de hablar con la gente de la zona”, puntualizó el ingeniero Cardozo.

Con respecto al arquitecto Ávalos, ABC Color trató de comunicarse con el encargado de las obras sobre esta situación, sin obtener ninguna respuesta hasta el momento.