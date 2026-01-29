Copa América de Futsal: Paraguay tampoco pudo con Argentina y cayó por 4 a 1

El combinado paraguayo, ya fuera de toda chance de clasificar a la siguiente instancia del torneo de futsal, disputó con garra el compromiso pero nada pudo hacer ante la contundencia de la visita.

Ya en la primera mitad, Argentina sentenció el juego, para ir a vestuarios con un contundente 4-0. Faltando 1’30 para el final, Rodrigo Duarte encajó el gol del honor albirrojo.

Argentina había conseguido victorias sobre Ecuador y Perú, igualando contra Uruguay.

En el juego contra Paraguay los argentinos jugaban prácticamente clasificados, pues debían perder por goleada para no avanzar (por diferencia de 7 goles).

La campaña de la escuadra albirroja es una de las mas pobres de su historia en este torneo.

En su historial, Paraguay llegó a 4 vicecampeonatos y la única vez que no avanzó a semifinales fue en la edición 2000 del certamen, en Brasil, con la consagración de los anfitriones, seguidos por Argentina, Uruguay y Bolivia.

Brasil, campeón vigente, domina el horizonte de títulos, con 11 consagraciones, mientras Argentina obtuvo el cetro 3 veces.

*Brasil, primero de su grupo. En el duelo por la supremacía del Grupo B, Brasil se impuso a Venezuela por el ajustado marcador de 2-1. Ambas escuadras se metieron en la semifinal.

Mientras los petroleros habían ganado sus tres encuentros anteriores, los brasileños empataron con Uruguay en el debut, y luego les ganaron a Bolivia y Chile.

En el primer partido, Colombia y Chile igualaron 2-2, y los cafeteros perdieron toda chance de avanzar.

En la fecha todas las delegaciones descansan para retomar los partidos mañana.

Los cruces semifinales son: Argentina vs. Venezuela y Brasil vs. Perú.