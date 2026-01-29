Operador de montacarga fallece en accidente laboral en arrocera de Villa Franca

Un trágico accidente laboral se registró en la tarde del miércoles 29 de enero, alrededor de las 17:10 horas, en el interior de la arrocera Agriplus S.A., ubicada en jurisdicción de la Comisaría 26ª de Alberdi, departamento de Ñeembucú.

La víctima fue identificada como Hugo Javier Ríos Caballero, paraguayo, soltero, de 39 años de edad, operador de máquinas, domiciliado en la compañía Lote Po’i de la ciudad de Tebicuarymí, departamento de Paraguarí.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el hecho fue comunicado a la dependencia policial mediante una llamada telefónica.

Al constituirse en el lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida del trabajador en posición decúbito supino, a la orilla de una zanja ubicada en el sector oeste del predio industrial. A unos tres metros del cuerpo se hallaba un montacarga de la marca Crown, volcado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con el testimonio del chofer de camión Juan Bautista Vázquez Mercado, quien se encontraba circulando por el área del silo, observó el montacarga volcado dentro de la zanja y, debajo de la maquinaria, al conductor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El trabajador dio aviso inmediato a otras personas del lugar, quienes auxiliaron a la víctima, pero esta ya no presentaba signos vitales.

En el sitio, los intervinientes fueron recibidos por el supervisor industrial Sergio Fabián Noguera Sulín, quien acompañó el procedimiento policial.

Lea más: https://www.abc.com.py/policiales/2026/01/20/obrero-muere-tras-caer-de-un-edificio-aun-no-estan-claras-las-circunstancias/

Investigación en curso

Posteriormente, se convocó a personal del Departamento de Criminalística, del Departamento de Investigaciones, al agente fiscal de turno de Alberdi Diego Benítez y a la médica forense del Ministerio Público.

El caso se encuentra en etapa de investigación, a fin de determinar las circunstancias exactas del accidente y deslindar eventuales responsabilidades.