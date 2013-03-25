Presentarán libro sobre la masacre de Curuguaty

El libro es el resultado de un trabajo de investigación de campo de cuatro meses; más dos meses de escritura y edición, indica el comunicado de prensa.

El trabajo relata el hecho ocurrido en las tierras de Marina Kue, distrito de Curuguaty, en la mañana de aquel 15 de junio del 2012. Suceso en el que perdieron la vida 17 personas y que modificó el mapa político del país.

“Exponer los hechos de un oscuro y confuso episodio el más significativo de este siglo en la lucha por la tierra? requiere no sólo la arriesgada investigación que se ha hecho para este libro, sino la tenaz convicción de que arrojar luz en momentos convulsos es la función del periodismo en su mejor tradición (...) En una narración viva, atrapante, Benegas expone con precisión y respeto la voz de los protagonistas, con sus miedos y sus esperanzas, su condición humana envuelta en un conflicto de consecuencias que los excede”, dice en la contratapa del libro el diseñador gráfico Juan Heilborn.

La presentación del texto se hará con las palabras de la filósofa y poeta Montserrat Alvarez y del periodista Paulo López. La tapa y la diagramación del libro fueron diseñados por Juan Heilborn. La impresión estuvo a cargo de la Editorial Arandurâ, de Cayetano Quatrocchi.