Productora de arroz afecta a humilde familia, denuncian

Doroteo Rotela, dijo que desde hace un largo tiempo viene sufriendo las afectaciones que causaron los sistemas de riego realizados por la referida firma, sobre la que ya pesa una denuncia por presunto delito ambiental, pero el actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) estaría encajonando el expediente.

Según el denunciante, la Agroganadera Santiago S.A construyó un canal de riego que desemboca directamente en un inmueble de su propiedad, y le ocasiona importantes perjuicios, como ser aguas turbias de forma permanente, depresión de los recursos naturales y destrucción de la pastura que servía de alimento a sus animales vacunos. Por las inundaciones y sedimentos que trae el agua, se observa la presencia de caracolitos y conchas.

“Por causa de esta situación, algunas de las vacas sufrieron la pérdida de sus fetos, que incluso ocasionaron la muerte de algunas vacas”, expresó.

Veo que ellos producen mucho (arroz) y generan fuentes de trabajo, que es algo importante, pero eso no les da lugar a que tengan que afectar a terceros. Realicé la denuncia en la fiscalía del medio ambiente, intenté hablar con los representantes de la empresa pero no prosperó la denuncia, ni tampoco la conversación, porque son prepotentes y tienen mucho poder económico, contra lo que una persona pobre no puede luchar", lamentó Doroteo Rotela.

También manifestó que la productora de arroz realizó el represamiento del humedal natural que hay en la zona para poder regar sus plantaciones.

En junio de 2018, un grupo de pobladores habían denunciado que la firma canalizaba los humedales de la zona para regar plantaciones de arroz. La Fiscalía del Medioambiente estaba investigando el caso para determinar si existía o no delito ambiental.

Lea más: Quejas en Misiones