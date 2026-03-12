“Reforma mínima” de Caja Fiscal en Senado: expertos lamentan oportunidad desperdiciada

La Cámara de Senadores por mayoría aprobó ayer el proyecto de Ley de Reforma de la Caja de Jubilaciones del sector público, con modificaciones, por lo que tendrá una segunda vuelta en Diputados.

Esto en medio de manifestaciones de los sectores afectados, principalmente de los docentes que desde tempranas horas coparon el microcentro de la capital, además de protestas que tuvieron lugar en distintos puntos del país.

En medio de un amplio debate a favor y en contra de los cambios sugeridos a último momento, la Cámara de Senadores acordó flexibilizar varios puntos del proyecto de acuerdo con una nueva propuesta del Ejecutivo que entre otros puntos se destacan: la edad mínima de 53 años para docentes y magistrados, y de 55 años para las fuerzas públicas, aporte estatal del 10% y elevar el aporte de afiliados deficitarios al 19%.

Lea más: Senado aprobó proyecto de reforma de la Caja Fiscal con estos cambios

“Es como echar una gota en el mar”

Consultado sobre estos cambios, el economista César Barreto mencionó que finalmente se está terminando en una “reforma mínima”, con respecto a lo que inicialmente se pretendía.

El propio ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos reconoció que estas modificaciones implicarán una reducción del déficit en aproximadamente 40% en el tiempo, frente al 60% que estimaron con el proyecto original y que necesariamente se tendría que encarar otra reforma en cinco o seis años “Valoro que estamos dando un paso hacia adelante, pero es como que estamos echando una gota en el mar más o menos. El problema es mucho más grande”, advirtió Barreto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El economista y ex ministro de Hacienda lamentó que se haya perdido la oportunidad de hacer cambios más profundos. A la vez reconoció que nos va a llevar un buen tiempo para encarar otro proceso de reforma en adelante. Eso es lo preocupante, que tal vez tenga que llegar alguna explosión en algún momento y eso puede que sea seguramente el motivador para hacer cambios más importantes.

Lea más: Caja Fiscal: empresarios advierten que la reforma es un “parche” y no frena la crisis

No obstante, Barreto reconoció la gestión del ministro Fernández por encarar una reforma en esta área. “La propuesta no era lo óptimo, pero obviamente era un paso muy importante, especialmente al fijar una edad mínima de jubilación, pero que lastimosamente no tuvo el acompañamiento político”, lamentó.

Cambios no fueron positivos

A su vez el economista Wildo González opinó que los cambios incorporados al proyecto de reforma de la Caja Fiscal no son positivos, ya que de hecho el proyecto original del MEF ya tenía una concepción bastante generosa.

Lea más: Gobierno flexibiliza reforma de la caja fiscal que podría definirse hoy

“Con esto lo que gamos a generar es restar recursos al sector público, que tranquilamente debería haber sido utilizado para financiar inversión, que justamente tenemos el problema de pago de la deuda o financiar la educación”, dijo.

Con esto estamos repitiendo el círculo por tratar de no incomodar a un pequeño grupo de la población y todo el resto de la población va a tener que sufrir las consecuencias”, afirmó.