Jamás llegó nota de retiro de renuncia de McLeod

Según explicó el concejal, finalmente este miércoles le dieron entrada oficial a la nota de renuncia, que ahora ya fue derivada a la Comisión de Legislación, y se encuentra en poder de los miembros de esta instancia. Presumen que para el martes se tendría un dictamen de esta comisión, para que la Junta tome la decisión de aprobar o rechazar su renuncia.

En cuanto al supuesto retiro de renuncia que McLeod presentó hoy, Prieto dijo que no recibió nada. “Lo que la junta hará es tener en cuenta lo que diga Legislación sobre la nota de la intendenta”, se limitó a decir el presidente de la Junta, quien admitió que se encuentran ante “un enredo demasiado grande porque tenemos una intervención en juego”.

Añadió que aún están pendientes documentos oficiales en la Junta que tenemos que resolver.

Miguel Prieto enfatizó que quieren dar un mensaje claro a la ciudadanía en cuanto al hecho de que sí quieren elecciones para el próximo intendente en Ciudad del Este. “No queremos elegir entre cuatro paredes a un intendente”, resaltó, al tiempo de expresar tu postura individual sobre la no aceptación de la renuncia de McLeod.

“Aprobar la renuncia en este momento entorpecería el proceso de intervención, porque pasaría a segundo plano y todos estaríamos con centrados en el proceso de elecciones. Sería como darle un premio a la intendenta y traicionar la libertad del pueblo”, dijo.

Aclaró que los concejales que votaron a favor de la intervención buscan demostrar “que los 15 puntos que denunciamos corresponden a la verdad”.

Admitió que al principio querían aceptar la renuncia, “pero llegamos a comprender que ella tiene que afrontar el proceso de intervención”, finalizó.