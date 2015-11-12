Supuestos vínculos entre exdecano y los Samaniego

Prueba de ello son imágenes publicadas incluso en perfiles públicos de las redes sociales que muestran a la claque de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en reuniones. Una de ellas, más que un encuentro, fue un acto proselitista, ya que un enorme cartel promocionando la candidatura de Arnaldo fue expuesto. Fue el 7 de setiembre pasado, en el Círculo de Ingenieros Colorados, con la participación de varios altos exponentes de Ingeniería UNA.

En las fotografías, además de la senadora Lilian Samaniego y Arnaldo Samaniego, aparecen integrantes del círculo cercano como Gustavo Samaniego y Paul Sarubbi. Por la Facultad de Ingeniería participaron el propio Isacio Vallejos, (decano por entonces y quien renunciaría veinte días después), María Teresa Pino, exvicedecana de la Fiuna, también a Diego Martínez Aguilar, consejero estudiantil, Karina Ruiz, consejera suplente, Ariel Martínez, marido de Karina, funcionarios de Fiuna comisionado a la Industria Nacional del Cemento (INC) y director de Vialidad de la Municipalidad de Asunción y, finalmente, Ariel Feliu, funcionario del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) que además es docente y técnico de la facultad.

Estos vínculos entre Vallejos y los Samaniego, facilitaban transferencias que burlan todo el sistema de transparencia, concursos y licitaciones, ya que el decano administraba los recursos discrecionalmente, adjudicando los trabajos a miembros de su entorno más a través de simples contratos.

La Facultad de Ingeniería había firmado convenios marco de cooperación con la Municipalidad de Asunción, a través de la cual la Municipalidad transfería recursos a la administración de Vallejos a cambio de servicios varios como fiscalización de Obras y otros estudios, que según un resumen, desde el 2011 hasta el 2014, totalizaron G 3.662.097.548 (casualmente desde que Arnaldo asumió la Intendencia municipal).

Otro estudio, que fue muy mediatizado en su momento, fue el viaducto de Evanhy (Avenida República Argentina y Eusebio Ayala), al cual "peritos" de la Facultad de Ingeniería dieron su visto bueno. Aquí el gasto total, según el detalle, es de G 517.500.000.

De la misma manera, en la alta claque se repartieron los montos de convenios con otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el Proyecto de Tren de Cercanías, donde además de varios miembros del círculo cercano, también fue contratada la hija de Isacio, Claudia Vallejos, con pagos que llegaron hasta G. 105.000.000, según las planillas facilitadas.