Envían al Neuropsiquiátrico a joven que intentó entrar a sanatorio para hablar con Cartes

Un joven de 28 años fue detenido este sábado luego de intentar ingresar por la fuerza a un sanatorio de Asunción con la intención de hablar con el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien se encuentra internado.

Ante su negativa a retirarse, se produjo su aprehensión bajo la figura de resistencia.

La causa fue caratulada como “David Ovidio Osorio Monges s/ Resistencia”, y quedó a cargo de la agente fiscal Sandra Fariña Martínez, de la Unidad Penal N° 19 de la Fiscalía de Asunción.

Lea más: Horacio Cartes: así se encuentra el expresidente según el reporte médico de este sábado

Por una resolución, la representante del Ministerio Público dispuso la libertad del joven, quien no cuenta con antecedentes penales, y ordenó su traslado al Hospital Neuropsiquiátrico para su ingreso y tratamiento especializado.

De acuerdo con la Policía Nacional, el traslado se realizó alrededor de las 18:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El procedimiento quedó bajo seguimiento del Ministerio Público, mientras el joven permanece a disposición del centro asistencial para su evaluación correspondiente.