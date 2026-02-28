Rubén Lezcano y el trasfondo de su llegada: “Cuando llegó Olimpia, no dudé”

Al ser consultado sobre su decisión personal de elegir a Olimpia, pese al interés de otras instituciones, el futbolista detalló los motivos que lo llevaron a cumplir su sueño de la niñez. “La verdad que Libertad siempre tuvo la primera opción, solo que Fluminense no quería negociar con ellos, entonces no se pudo hacer. Después de la gente de Cerro Porteño, (se dijeron muchas cosas), pero a mí solo ellos en diciembre me hablaron y después ya no, cuando se hizo el cambio de la dirigencia, y nada, se habló mucho que ya estaba todo con Cerro, pero en ningún momento hablaron más conmigo”.

Sobre el peso que tuvo el llamado del actual cuerpo técnico y la magnitud del club para cerrar el acuerdo, Lezcano agregó. “Cuando llegó Olimpia, el profe Pablo ‘Vitamina’ Sánchez también me comentó su idea, la verdad que me dejaba muy contento también que un equipo tan grande como Olimpia se fije en mí, la verdad que no dudé”. El nuevo refuerzo decano dejó en claro que, más allá de las especulaciones del mercado, su prioridad fue el proyecto deportivo encabezado por Sánchez y el deseo de defender los colores de los cuales es hincha confeso, un compromiso que empezó a retribuir con goles desde el primer minuto en cancha.