Trabajadores urgen que se cumpla ley laboral

Los trabajadores decidieron ir a esta medida extrema porque aseguran que hace casi una década los derechos laborales están siendo pisoteados por la patronal, encabezada por la señora Sara Giubi de Cham. El desencadenante fue el despido del secretario general del sindicato, Alejandro Riquelme.

La Central Unitaria de Trabajadores, liderada por Jorge Alvarenga y Aldo Snead, realizaron aquí su acto central de reclamos por el Día del trabajador, qué incluyó la celebración de una misa sobre la avenida de la Victoria, que fue bloqueada para el efecto. Así mismo otros trabajadores fraternos participaron del acto.

Alvarenga refirió que de una vez por todas la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto, para poner freno a patrones que atentan contra derechos fundamentales del trabajador como el acceso a la salud de la cual fueron privados porque no se hizo la transferencia al IPS. Indicó que con el gobierno electo se viene un panorama negro por lo que deben empezar a reorganizarse.

Indicó que en todo el país siguen habiendo centenares de trabajadores que no perciben ni tan siquiera el salario mínimo. Acotó que ésta situación ya es insostenible porque los empuja a vivir indignamente.

Lamentó que Severiano Brizuela de 77 años no pueda jubilarse y Roberto Biancioto, desde hace cuatro años está con un una parálisis, producto de un accidente cerebro vascular que no pudo ser atendido debidamente porque no contaba con el aporte al día en la previsional.

Al menos cinco trabajadores están dispuesto a crucificarse como medida extrema. Resaltaron que hace tiempo luchan mientras las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos no hacen su trabajo.