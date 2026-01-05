Asunción: Estos son los barrios “top” que pagarán el doble del impuesto inmobiliario que en el centro

El barrio Santo Domingo de Asunción, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital, es también uno de los más golpeados por la pésima gestión de la Municipalidad de Asunción, tanto durante la administración del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), como la de su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista).

El primero inició hace ya más de 9 meses, las esperadas pero fallidas obras del desagüe pluvial de la cuenca Santo Domingo, cuyos trabajos mantienen en ruina, desde entonces, gran parte del barrio. El segundo, mantiene las obras en una operatividad mínima, casi nula y a los vecinos con serias dudas de que el proyecto vaya a concluir.

Lea más: Asunción: desagüe de Santo Domingo avanzó apenas 20% en nueve meses, confirman

La zona más golpeada del barrio es, sin dudas, la ubicada sobre Nuestra Señora del Carmen, entre Soldado Desconocido y Augusto Roa Bastos. Desde el inicio de la ejecución del proyecto, el tramo se convirtieron en zona de guerra, con enormes y profundas zanjas, que bloquean el acceso vehicular y hasta peatonal de los vecinos.

A esto se suman constantes problemas en la recolección de residuos. A lo largo de Nuestra Señora del Carmen, ABC constató basureros repletos de desperdicios que, según los vecinos, llevan varios días sin ser recogidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Impuesto elevado

Junto con Manorá, Ycua Sati y San Cristóbal, el barrio Santo Domingo conforma la Zona Urbana Impositiva ZU13, la más costosa de la ciudad. Allí, en 2026, el valor imponible de la tierra es de G. 565.141 por metro cuadrado, para inmuebles ubicados sobre calle asfaltada o adoquinada y de G. 337.823 por metro cuadrado para aquellas que están sobre calle empedrada. Como en 60 barrios de la capital, estos sufrieron un aumento del 4,1% para este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Desde hoy rige reducción de 50% del impuesto inmobiliario en el Centro Histórico

Por un terreno de medidas estándares de 360 metros cuadrados, incluso baldío, se puede llegar a pagar más de G. 2 millones en concepto de impuesto inmobiliario, monto que se eleva significativamente si cuenta con una construcción. Esto representa más del doble que los G. 966.114 que costarán los terrenos de la misma superficie en el Centro Histórico.

En caso de que la construcción sea de uso residencial, de edificación reciente, se agregan otros G. 6 millones al impuesto inmobiliario, aunque depende de la superficie de construcción.

Fallida obra

El desagüe pluvial de Santo Domingo, prometido con los bonos G8 por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), cumple hoy, lunes, 284 días desde la palada inicial y sigue en donde empezó.

El proyecto fue adjudicado, con un plazo de 12 meses, por G. 72.389 millones y con un adelanto de G. 14.000 millones, al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. A mediados de diciembre pasado, la obra tenía una ejecución aproximada del 20% según había confirmado a ABC Antoliano Benítez, directo de Obras Municipales de Asunción.

Lea más: Asunción: Enormes baches sobre Fernando de la Mora generan caos y peligro en el tránsito

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, confirmó que el exintendente desvió G. 512.000 millones de los bonos G8, que eran para 8 cuencas, a gastos corrientes, en su mayoría salarios.

De esas obras, Rodríguez apenas empezó 4 y no terminó ninguna. Pereira detectó sobrecostos de US$ 8 millones, respecto de la autorización de la Junta Municipal. El Gabinete de Bello confirmó que el dinero de los bonos ya no existe y que para su conclusión deberá recurrirse a la recaudación de impuestos.

Los 4 barrios más caros de Asunción

Los barrios que componen la Zona Urbana Impositiva ZU13, la más costosa de Asunción son: