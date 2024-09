Una niña de 11 años habría sido abusada sexualmente

Una vez consumado el hecho el adolescente la internó en la espesura del monte donde lo esperaba Feliciano Areco (73) alias “Chinino”, quien tiene antecedentes por homicidio. El sujeto habría golpeado a la niña y también abusado de ella, todo según manifestaciones de la niña.

Posteriormente, dos sujetos más llegaron al lugar y también abusaron sexualmente de la menor e incluso llegaron a filmar el grave hecho. Como consecuencia la niña quedó con graves secuelas, tanto físicas como psicológicas, tras el brutal ataque que sufrió por parte de las cuatro personas.

La fiscal Gloria Gamarra que investiga el caso, hasta el momento solo mandó detener a C. F. C. de 17 años pidiendo para el mismo, prisión preventiva. En tanto que Areco está imputado pero con prisión domiciliaria, ya que por su edad no puede ir a prisión, según mencionaron.

Los demás involucrados en el hecho siguen prófugos de la justicia, aunque varios vecinos afirman haberlos visto por la zona recientemente.

En una primera instancia la jueza Aidé Pereira hizo que el menor guardará reclusión domiciliaria, con permiso de acudir al colegio en horas de la tarde. El mismo vive a solo 30 metros de la casa de la víctima.

La cámara de Apelaciones compuesta por los magistrados Óscar Rodríguez Kennedy, Víctor Fretes y Rosa Yambay, revocaron la medida el 10 de setiembre pasado, con el voto en disidencia de Yambay. C. F. C. guarda reclusión en la Comisaría de Tobatí por disposición judicial.

Mientras que la víctima tuvo que cambiarse de domicilio por las agresiones y burlas que recibe a diario de los familiares de su victimario.